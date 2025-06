Vor dem EM-Finale am Samstag (21 Uhr) bestätigt Carsley diese Aussage – und legt nach. "Es war ein bisschen scherzhaft gemeint", räumt der 51-Jährige zwar ein. Dann ergänzt er allerdings: "Ich war mir nicht sicher, ob sie es ins Finale schaffen würden. Aber ich war zuversichtlich, dass wir in diesem Turnier gut abschneiden würden."

Ich habe großes Vertrauen in dieses Team.

Carsleys Engländer gewannen 2023

Die U21-EM ist das bisher größte Fußball-Ereignis in der Slowakei. Welche Hoffnungen verbinden die Menschen vor Ort damit? Was wird langfristig bleiben? Eine Reportage.

Fußball-Event in der Slowakei

"Ich wusste, dass wir in der zweiten Halbzeit gegen Deutschland den Dreh raus hatten. In der ersten Halbzeit, besonders in den ersten 20 Minuten, haben wir nicht gut gespielt, das muss man fairerweise sagen", holt der Coach aus.