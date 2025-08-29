Nur zwei Monate nach dem verlorenen Finale gegen England startet die deutsche U21 in die Qualifikation zur EM 2027. Trainer Antonio Di Salvo beruft zum Auftakt zehn Neulinge.

Großartige Woche für Ilyas Ansah von Union Berlin: Erst zwei Tore beim Bundesliga-Debüt gegen Stuttgart, jetzt erstmals im Kader der U21. Quelle: imago

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo beruft für den Auftakt in die EM-Qualifikation zehn neue Spieler in seinen 23-köpfigen Kader. Unter anderem setzt der Coach erstmals auf Ilyas Ansah vom 1. FC Union Berlin, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Der 20 Jahre alte Stürmer traf am ersten Spieltag gegen den VfB Stuttgart bei seinem Bundesliga-Debüt doppelt.

Fehlstart für den VfB: Die Pokalsieger aus Stuttgart verlieren ihr Auftaktspiel in der Bundesliga bei Union Berlin mit 1:2. Für Union trifft Debütant Ilyas Ansah doppelt. 25.08.2025 | 8:39 min

Testspiel bei EM-Gastgeber Albanien

Die deutschen Junioren starten am 9. September in Rostock gegen Lettland in die EM-Quali, wo sie in Gruppe F zudem auf Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta treffen. Vier Tage zuvor steht bereits ein Testspiel in Albanien an, das zusammen mit Serbien die U21-EM 2027 ausrichten wird.

Der Kader der deutschen U21 gegen Albanien und Lettland Tor:

Mio Backhaus (Werder Bremen)

Dennis Seimen (SC Paderborn)

Max Weiß (FC Burnley)



Abwehr:

Elias Baum (Eintracht Frankfurt)

Lukas Ullrich (Mönchengladbach)

Hendry Blank (Hannover 96)

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Tom Rothe (Union Berlin)

Linus Gechter (Hertha BSC Berlin)

Joshua Quarshie (FC Southampton)

Leandro Morgalla (VfL Bochum)



Mittelfeld:

Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim)

Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Aljoscha Kemlein (Union Berlin)

Muhammed Damar (TSG Hoffenheim)

Noël Aséko (Hannover 96)

Anton Kade (FC Augsburg)

Mert Kömür (FC Augsburg)

Said El Mala (1. FC Köln)



Angriff:

Nicolò Tresoldi (FC Brügge)

Nelson Weiper (FSV Mainz)

Dženan Pejčinović (VfL Wolfsburg)

Ilyas Ansah (Union Berlin)

Auf der Torhüter-Position sind Werder Bremens Mio Backhaus, Dennis Seimen (SC Paderborn) und der Ex-Karlsruher Max Weiß vom Burnley FC neu dabei, in der Abwehr Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) und Joshua Quarshie (FC Southampton).

Collins, Wanner und Bischof fehlen

Ebenfalls erstmals im U21-Aufgebot stehen die Mittelfeldspieler Noël Aséko (Hannover 96), Muhammed Damar (TSG 1899 Hoffenheim), Said El Mala (1. FC Köln) sowie die Augsburger Anton Kade und Mert Kömür. Hinzu kommt Stürmer Dženan Pejcinovic vom VfL Wolfsburg.

Verzichten muss Di Salvo auf Frankfurts Nnamdi Collins, den Bundestrainer Julian Nagelsmann in die A-Nationalmannschaft berufen hatte. Auch die gesundheitlich angeschlagenen Paul Wanner (PSV Eindhoven) und Tom Bischof vom FC Bayern München werden fehlen.

Auf der Zielgeraden wurde der deutsche Fußball-Nachwuchs von Titelverteidiger England mit 3:2 in der Verlängerung ausgebremst. Die Enttäuschung sitzt tief bei den DFB-Junioren. 29.06.2025 | 1:34 min

Blinddarm-OP stoppt Bischof

"Paul ist nach seiner Fußverletzung noch nicht komplett fit, beim letzten PSV-Spiel kam er auch nur kurz zum Einsatz. Tom ist aufgrund seiner Blinddarm-OP nicht einsatzfähig", erklärte Di Salvo, der bei der vergangenen U21-EM im Juni den Titel knapp verpasst hatte. Im Finale von Bratislava war Deutschland dem englischen Nachwuchs 2:3 unterlegen.

Doku-Serie : Always Hamburg Der Hamburger SV erlebt Drama und Triumph auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Eine emotionale Reise mit ungeschminkten Einblicken in die Welt des Fußballs.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.