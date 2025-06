Vor U21-EM-Finale: Warum Rudi Völler explizit die Abwehr lobt

Völlers Lobrede auf die deutsche Viererkette endete mit einer bemerkenswerten Ansage. Auf die ZDF-Nachfrage, was man aus diesem Turnier bisher für die A-Nationalmannschaft mitnehmen könne, antwortete er: "Dass wir gut verteidigen, besser verteidigen. Das haben wir in der Nations League nicht ganz so gut gemacht." Da habe die DFB-Elf nicht so gut verteidigt. "Die U21 hat das wirklich wunderbar gemacht heute."