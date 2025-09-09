Start der EM-Qualifikation: Stürmerfülle in der deutschen U21

Die deutsche U21 startet am Dienstag gegen Lettland in die Qualifikation für die EM 2027. Trainer Di Salvo baut zehn neue Spieler ein und kann im Sturm aus dem Vollen schöpfen.

Leistungsträger im Verein und bei der U21: Nelson Weiper Quelle: dpa

Die Aussagen der beiden DFB-Trainer nach ihren letzten Spielen konnten kaum unterschiedlicher sein. "Wir haben keinen, den wir als Stoßstürmer nachnominieren können", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 3:1 der A-Nationalmannschaft gegen Nordirland.

Im letzten Training vor dem Spiel hatte sich Niclas Füllkrug verletzt. "Kai (Havertz) ist verletzt, Tim (Kleindienst) ist verletzt - wir mussten auf eine Alternative zurückgreifen." Gemeint war Außenstürmer Maximilian Beier.

Alle U21-Stürmer mit Stammplätzen in der Liga

"Ich bin froh, wenn ich so viel Auswahl habe", sagte dagegen U21-Trainer Antonio Di Salvo nach dem Testspiel der DFB-Junioren gegen Albanien über dieselbe Position. Mit Nelson Weiper (Mainz 05), Nicolo Tresoldi (FC Brügge), Ilyas Ansah (Union Berlin) und Dzenan Pejcinovic (VfL Wolfsburg) hat er gleich vier Stoßstürmer im Kader. Die beiden Letztgenannten wurden gegen Albanien für die anderen eingewechselt und erzielten die Tore zum 2:0-Sieg.

Was den Trainer, der in der Vergangenheit schon mal die fehlende Spielpraxis seiner Spieler kritisiert hat, besonders freuen dürfte: Alle vier standen im letzten Ligaspiel ihrer Klubs in der Startelf. Sollte ausgerechnet auf der Position im deutschen Fußball, auf der noch vor wenigen Jahren gähnende Leere herrschte, nun eine neue Fülle entstehen?

Nach langer Leidenszeit darf Nelson Weiper bei Mainz 05 wieder von Beginn an ran. Der Dank: Eine Top-Leistung beim 2:0 gegen den VfB Stuttgart. 27.01.2025 | 7:48 min

Zehn Neue im U21-Team

Mit Youssoufa Moukoko (FC Kopenhagen) steht ein hochgehandelter, für die U21 spielberechtigter Mittelstürmer gar nicht im aktuellen Kader. Und auch der in die A-Mannschaft aufgerückte U21-EM-Torschützenkönig Nick Woltemade (Newcastle United) kann von Di Salvo - wie es Nagelsmann gemacht hat - als Sturmspitze eingesetzt werden.

Für einen Trainer gibt es nichts Schöneres, als viele Spieler zu haben, die ein Tor erzielen können. „ Antonio Di Salvo, U21-Trainer

Dieses Angebot kommt besonders gelegen, da ein großer Umbruch in der Mannschaft stattfindet. Di Salvo nominierte für die Spiele gegen Albanien und Lettland neben 13 Spielern mit U21-Erfahrung zehn Neulinge. "Die Mischung aus bereits erfahrenen U21-Akteuren und neuen Spielern ist gut", sagte Di Salvo, der mit Vorfreude an die Aufgabe herangeht, "eine Mannschaft neu zu formen".

Starker Sturm-Zugang aus spektakulärer U19

Komplett neu ist die Riege der Torhüter Mio Backhaus, Max Weiß und Dennis Seimen. Der Bremer Backhaus hat einen Stammplatz in der ersten Liga, Seimen in der 2. Liga für den SC Paderborn, wohin er zurzeit vom VfB Stuttgart ausgeliehen ist. Weiß wechselte vor der Saison für vier Millionen Euro aus Karlsruhe zu Premier-League-Aufsteiger FC Burnley und feierte sein England-Debüt im EFL-Cup gegen Derby County.

Aus der U19, die bei der vergangenen EM in Rumänien spektakulär mit 5:6 im Halbfinale gegen Spanien ausschied, ist neben Pejcinovic und Ansah auch der Kölner Dribbelkünstler Said El Mala dabei. Er könnte gemeinsam mit Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) eine starke Flügelzange bilden - die bei der Premiere im Test gegen Albanien allerdings noch stumpf blieb.

Auf der Zielgeraden wurde der deutsche Fußball-Nachwuchs von Titelverteidiger England mit 3:2 in der Verlängerung ausgebremst. Die Enttäuschung sitzt tief bei den DFB-Junioren. 29.06.2025 | 1:34 min

Fernziel Olympische Spiele in Los Angeles

Gruda besitzt laut transfermarkt.de mit 25 Millionen Euro den höchsten Marktwert im deutschen Kader, gefolgt von Weiper (20 Millionen) sowie den beiden Abwehrspielern Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) und Tom Rothe (Union Berlin), die jeweils auf zehn Millionen Euro taxiert werden.

Am Dienstag in Rostock beginnt vordergründig der Weg zur Teilnahme an der U21-EM 2026 in Albanien und Serbien. Als Fernziel winken jedoch die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles - die europäischen Startplätze dafür werden bei der EM vergeben.

Di Salvos Rückkehr nach Rostock

Di Salvo freut sich aber zunächst auf seine Rückkehr ins Rostocker Ostseestadion, wo er von 2001 bis 2005 als Profi aktiv war. Nicht mehr an seiner Seite ist Trainer-Legende Hermann Gerland, der das U21-Trainerteam in den vergangenen vier Jahren unterstützt hat und im Sommer in den Ruhestand ging.

So kommt die U21 zur EM In der Qualifikation zur U21-EM 2027 spielt Deutschland in einer Gruppe mit Lettland, Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta.



Die neun Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt, die acht übrigen Gruppenzweiten spielen in Play-offs vier weitere Teilnehmer aus. Die EM-Endrunde wird im Sommer 2027 in Albanien und Serbien ausgetragen.