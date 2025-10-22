Lennart Karl jüngster deutscher Torschütze in der Champions League

Startelf, Führungtreffer, Rekord: Lennart Karl ist mit seinem fulminanten Tor für den FC Bayern gegen Brügge zum jüngsten deutschen Torschützen der Königsklasse avanciert.

Lennart Karl jubelt nach seinem Rekordtreffer. Quelle: imago images

Ein Zaubersolo, ein linker Hammer in den rechten Winkel - so schreibt man Fußball-Geschichte: Lennart Karl ist mit seinem fulminanten Führungstreffer für den FC Bayern gegen Brügge (5. Spielminute) zum jüngsten Torschützen der Münchner und jüngsten deutschen Torschützen überhaupt in der Champions League aufgestiegen. Für Karl war es auch sein Startelf-Debüt für die Bayern in der Fußball-Königsklasse.

Das Ausnahmetalent ist mit nur 17 Jahren und 242 Tagen rund vier Monate jünger als Jamal Musiala bei seinem Premierentreffer. Der derzeit verletzte Nationalspieler traf am 23. Februar 2021 beim 4:1 gegen Lazio Rom erstmals. Karl lief gegen Brügge mit der Nummer 42 auf, derselben Nummer, die Musiala bei seinem Premierentreffer trug.

Der FC Bayern dominiert das Gipfeltreffen mit dem BVB zunächst klar, führt aber nur mit 1:0. Nach der Pause ist es ein Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für die Münchner. 20.10.2025 | 14:11 min

Kompany wünschte sich Torgefahr von Karl

Bayerns Trainer Vincent Kompany hatte Karl erstmals in die Champions-League Startelf gegen Brügge rotiert. "Druck auf Leistung ist heute nicht bei ihm", sagte der Trainer vor dem Spiel. Was er sich wünschte vom Youngster? "Torgefahr", sagte der Coach - und wurde sofort erhört.

Für Karl war es das erste Tor in seinem zehnten Spiel für die Bayern. Sein Startelf-Debüt für die Münchner feierte der Youngster beim 4:1 gegen Hoffenheim im September. Seinen ersten Einsatz für das Kompany-Team feierte er bei der Klub-WM im Juni gegen Auckland City (10:0.)

Ab 23 Uhr mit u.a. Eintracht Frankfurt - FC Liverpool, Bayern München - Club Brügge, Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain, FC Kopenhagen - Borussia Dortmund, Real Madrid - Juventus Turin live im Stream. 22.10.2025

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.