Zwei Tore vom VAR einkassiert, zwei Platzverweise, und dennoch nimmt der FC Bayern aus Leverkusen einen Punkt mit. Die Werkself indes muss sich schwarz ärgern.

Gefeiertes Comeback: Keeper Sven Ulreich wird von Dayot Upamecano, Harry Kane, und Joshua Kimmich (von links) geherzt, Quelle: dpa

Erst gegen den FC Arsenal, jetzt gegen den FC Bayern: Bayer Leverkusen hat gegen ein Top-Team abermals eine 1:0-Führung nicht ins Ziel gebracht und musste sich mit einem 1:1 begnügen (ausführlicher Bericht im aktuellen sportstudio ab 22.30 Uhr).

Dabei haben es die Münchner den Leverkusenern wirklich leicht gemacht. Erst sah Nicolas Jackson in der 42. Minute Rot wegen groben Foulspiels. In der 84. war das Spiel für Luiz Díaz zu Ende, er sah Gelb-Rot nach einer Schwalbe.

Nach dem Remis haben die Bayern bei neun Punkten Vorsprung vor Verfolger Borussia Dortmund (2:0 gegen den FC Augsburg) weiter ein komfortables Polster.

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Leverkusen mit Blitzstart

Bayer erwischte einen Traumstart. Bei einem schnell vorgetragenen Angriff zog Aleix Garcia im Strafraum aus halbrechter Position ab und hatte Glück, dass sein Schuss von Jonathan Tah unhaltbar abgefälscht wurde (6. Minute).

Leverkusen setzte immer wieder zu gefährlichen Kontern an, von denen einer beinahe zum zweiten Treffer geführt hätte. Montrell Culbreath verfehlte das Tor mit einem Schuss aus 16 Metern nur knapp.

Die Bayern hatten zwar mehr Ballbesitz und Spielanteile, konnten daraus aber keinen Nutzen ziehen. Lediglich zwei Halbchancen und ein irreguläres Tor von Tah, das wegen eines Handspiels keine Anerkennung fand, sprangen in der ersten Halbzeit heraus.

Jackson fliegt nach grobem Foul

Kurz vor der Pause kam es für die Münchner noch dicker: Jackson sah nach einem Foul an Martin Terrier die Rot. Kurz darauf verhinderte Bayern-Keeper Sven Ulreich mit einer starken Parade gegen Malik Tillmann das 0:2. In Überzahl kam Bayer nun zu etlichen Chancen. Die besten hatten innerhalb von 60 Sekunden Tillmann und Patrik Schick, die den Ball allein vor Ulreich nicht im Tor unterbringen konnten.

Das rächte sich später. Zwar hatten die Hausherren zunächst Glück, dass ein Treffer von Harry Kane wegen eines vorhergehenden Handspiels nach Ansicht der Videobilder zurückgenommen wurde. Beim Ausgleich von Luis Diaz (69.) gab es dann aber nichts zu beanstanden. Vorausgegangen war ein schlimmer Fehlpass von Leverkusens Abwehrchef Robert Andrich.

Harte Gelb-Rote Karte für Diaz

In der 83. Minute wurden die Bayern von einer harten Entscheidung getroffen. Diaz war allein auf Bayer-Keeper Janis Blaswich zugeeilt und verhinderte mit einem Sprung nach links den Zusammenprall. Zu theatralisch die Aktion, fand Schiedsrichter Christian Dingert und schickte den Kolumbianer mit Gelb-Rot vom Platz. Die Bayern reklamierten heftig, zumal auf den Videobilder tatsächlich eine Berührung zu erkennen war.

Bayer drängte nun weiter auf den Sieg und jubelte in der dritten Minute der Nachspielzeit, allerdings hatte Torschütze Jonas Hofmann im Abseits gestanden, als der Ball zu ihm kam.

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Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte den angeschlagenen Top-Torjäger Kane erst nach einer Stunde gebracht. Da Manuel Neuer und Jonas Urbig verletzt sind, kam Sven Ulreich nach knapp eineinhalb Jahren zu seinem Comeback zwischen den Pfosten.

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Quelle: dpa/ZDF