Halbfinale im Pokal verlegt: Leverkusen gegen Bayern am 22. April

Halbfinal-Spiele im DFB-Pokal verlegt:Pokalkracher Leverkusen gegen Bayern am 22. April
Die Halbfinal-Partien im DFB-Pokal werden dieses Jahr nicht wie gewohnt am Dienstag und Mittwoch ausgetragen. Aufgrund von Terminproblemen verlegt der DFB die Spiele.
Der FC Bayern München spielt am 22. April gegen Bayer 04 Leverkusen um den ersehnten ersten Einzug ins DFB-Pokal-Finale seit 2020. Der Deutsche Fußball-Bund hat mit seinen TV‑Partnern die Termine für das Halbfinale festgelegt.
Dabei musste der Verband ein Problem lösen, da gleich drei der vier Halbfinal-Teilnehmer noch am 19. April in der Bundesliga beschäftigt sind. Die Bayern empfangen an dem Sonntag den Cupverteidiger VfB Stuttgart. Außerdem spielt der SC Freiburg gegen den 1. FC Heidenheim.
Ursprüngliche Terminierung gekippt
Wegen der Terminierungen in der Liga und den internationalen Wettbewerben können die Halbfinal-Partien damit nicht wie ursprünglich geplant am Dienstag und Mittwoch (21./22. April) ausgetragen werden. Die Stuttgarter empfangen die Freiburger nun erst am Donnerstag, 23. April (20.45 Uhr/ARD).
Das Bayern-Spiel in Leverkusen wird am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF) ausgetragen. Die Münchner wollen nach sechs Jahren unbedingt wieder mal ins Endspiel einziehen, das am 23. Mai in Berlin stattfindet.
Letzter Finalsieg 2020 gegen Leverkusen
Ihren 20. und bislang letzten DFB-Pokalsieg feierten die Münchner übrigens gegen den aktuellen Halbfinalgegner Leverkusen. Beim Triple-Gewinn 2020 unter dem damaligen Trainer Hansi Flick besiegte der Rekordchampion Bayer Leverkusen beim Finale im Olympiastadion mit 4:2.
In der vergangenen Saison waren die Bayern ebenfalls gegen Leverkusen bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Beim 0:1 in der heimischen Allianz Arena sah Bayern-Kapitän Manuel Neuer früh die Rote Karte.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.