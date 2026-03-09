Halbfinale im Pokal verlegt: Leverkusen gegen Bayern am 22. April

Die Halbfinal-Partien im DFB-Pokal werden dieses Jahr nicht wie gewohnt am Dienstag und Mittwoch ausgetragen. Aufgrund von Terminproblemen verlegt der DFB die Spiele.

Die Bayern wollen nach sechs Jahren wieder ins Endspiel um den DFB-Pokal. Quelle: dpa

Der FC Bayern München spielt am 22. April gegen Bayer 04 Leverkusen um den ersehnten ersten Einzug ins DFB-Pokal-Finale seit 2020. Der Deutsche Fußball-Bund hat mit seinen TV‑Partnern die Termine für das Halbfinale festgelegt.

Dabei musste der Verband ein Problem lösen, da gleich drei der vier Halbfinal-Teilnehmer noch am 19. April in der Bundesliga beschäftigt sind. Die Bayern empfangen an dem Sonntag den Cupverteidiger VfB Stuttgart. Außerdem spielt der SC Freiburg gegen den 1. FC Heidenheim.

Ursprüngliche Terminierung gekippt

Wegen der Terminierungen in der Liga und den internationalen Wettbewerben können die Halbfinal-Partien damit nicht wie ursprünglich geplant am Dienstag und Mittwoch (21./22. April) ausgetragen werden. Die Stuttgarter empfangen die Freiburger nun erst am Donnerstag, 23. April (20.45 Uhr/ARD).

Der SC Freiburg hat Herthas Traum vom DFB-Pokalfinale im eigenen Stadion platzen lassen. Im Viertelfinale gewannen die Gäste nach Verlängerung im Elfmeterschießen. 11.02.2026 | 5:54 min

Das Bayern-Spiel in Leverkusen wird am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF) ausgetragen. Die Münchner wollen nach sechs Jahren unbedingt wieder mal ins Endspiel einziehen, das am 23. Mai in Berlin stattfindet.

Letzter Finalsieg 2020 gegen Leverkusen

Ihren 20. und bislang letzten DFB-Pokalsieg feierten die Münchner übrigens gegen den aktuellen Halbfinalgegner Leverkusen. Beim Triple-Gewinn 2020 unter dem damaligen Trainer Hansi Flick besiegte der Rekordchampion Bayer Leverkusen beim Finale im Olympiastadion mit 4:2.

RB Leipzig macht dem FC Bayern das Leben schwer, aber am Ende jubeln wieder einmal die Münchner: Der Rekord-Pokalsieger steht nach dem 2:0-Heimsieg im Halbfinale. 11.02.2026 | 5:41 min

In der vergangenen Saison waren die Bayern ebenfalls gegen Leverkusen bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Beim 0:1 in der heimischen Allianz Arena sah Bayern-Kapitän Manuel Neuer früh die Rote Karte.

Quelle: dpa