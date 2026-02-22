  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Fußball - DFB-Pokal: Bayer Leverkusen empfängt den FC Bayern

Auslosung des Halbfinales:Bayer Leverkusen empfängt den FC Bayern

|

Auf dem Weg zu seinem angepeilten 21. Triumph im DFB-Pokal muss Rekordsieger Bayern München im Halbfinale bei Bayer Leverkusen bestehen. Dies ergab die Auslosung.

Ballstele mit Spielball für DFB-Pokal , aufgenommen am 04.02.25

Rekordsieger Bayern München muss im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen bestehen. Im zweiten Halbfinale empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg.

22.02.2026 | 7:31 min

Der FC Bayern München muss auf dem Weg ins Endspiel des DFB-Pokals sein Halbfinale auswärts bestreiten. Der Fußball-Rekordpokalsieger tritt bei Bayer Leverkusen an. Im anderen Halbfinale empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg zum Baden-Württemberg-Duell. Das ergab die Auslosung durch Rodel-Olympiasieger Max Langenhan im ZDF. 

Harry Kane erwartet eine Flanke, Leopold Querfeld versucht ihn an der Annahme zu hindern

Der FC Bayern erreicht mit viel Mühe das Viertelfinale. Union Berlin verlangt den Münchnern bis zur Schlussminute alles ab. Die Highlights mit Originalkommentar von Gari Paubandt.

03.12.2025 | 5:56 min

Genaue Terminierung noch nicht festgelegt

Die Halbfinalspiele werden am 21. und 22. April ausgetragen, die genaue Terminierung steht bislang nicht fest. Am 23. Mai findet das Finale in Berlin statt. Die Münchner wollen erstmals seit 2020 (4:2 gegen Leverkusen) wieder ins Endspiel einziehen.

Für Stuttgart (2025/4:2 gegen Bielefeld), Leverkusen (2024/1:0 gegen Kaiserslautern) und Freiburg (2022/2:4 i.E. gegen RB Leipzig) liegt der bislang letzte Final-Einzug noch nicht so lange zurück.

Im DFB-Pokal Viertelfinale kann sich Holstein Kiels Innenverteidiger Ivan Nekic im Zweikampf mit Stuttgarts Flügelspieler Chris Führich per Kopfball durchsetzen

Keine Überraschung in Kiel: Deniz Undav, Chris Führich und Atakan Karazor schießen den VfB Stuttgart ins DFB-Pokal-Halbfinale. Die besten Szenen vom 3:0-Sieg.

04.02.2026 | 5:54 min

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio live am 22.02.2026 ab 17:15 Uhr.
Themen
SportFußball

Mehr zum DFB-Pokal

  1. David Raum und Michael Olise.

    DFB-Pokal:Bayern eiskalt gegen tapfere Leipziger

    von Moritz Zschau
    Video5:41
  2. Freiburger Jubeltraube rund um Torhüter Florian Müller

    DFB-Pokal:SC Freiburg kegelt Hertha BSC aus dem Pokal

    von Claudia Neumann
    Video5:54
  3. Bayern, München: Fußballfans vor der Allianz Arena. Archivbild

    Eingeschränkter Nahverkehr in München:Trotz Streiks: Pokalspiel Bayern gegen Leipzig findet statt

    mit Video0:28
  4. Verdi-Warnstreiks im Nahverkehr - Bayern

    DFB-Pokalspiel kann stattfinden:MVG-Sonderbetrieb ermöglicht Viertelfinale

    Video0:28

Bundesliga 22. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights