Trotz Streik: Pokalspiel Bayern gegen Leipzig findet statt

Trotz des angekündigten Warnstreiks im Nahverkehr spielt Bayern im DFB-Pokal am Mittwoch gegen Leipzig. Mit U-Bahnen und Shuttlebussen sollen die Fans das Stadion erreichen können.

Im Viertelfinale des DFB-Pokals treffen am Mittwoch der FC Bayern München und RB Leipzig aufeinander - trotz des angekündigten Streiks im öffentlichen Nahverkehr. Ein Sonderbetrieb im U-Bahn-Verkehr soll die Anreise von vielen Fans in München gewährleisten.

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, richtet die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG diesen Sonderbetrieb am Streiktag ein. Trotz aller Bemühungen werde es bei der An- und Abreise aber zu Einschränkungen kommen, teilte der FC Bayern mit.

Die Gewerkschaft Verdi hatte für den Spieltag zu einem ganztägigen Nahverkehrs-Warnstreik unter anderem in München aufgerufen. Das Spiel ist für Mittwochabend (20:45 Uhr) in der Münchner Arena angesetzt.

Der FC Bayern appellierte an alle Fans, mehr Zeit einzuplanen und im Fall einer Anreise mit dem Auto nach Möglichkeit mit Fahrgemeinschaften zu planen. 75.000 Zuschauer haben Platz im Stadion. Ein Großteil reist zu den Spielen üblicherweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.

Wo U-Bahnen und Shuttlebusse fahren

Die MVG richtet am Streiktag einen Sonderbetrieb ein: Ausschließlich zwischen Marienplatz und Fröttmaning werden von 17:30 Uhr bis Betriebsschluss U-Bahnen fahren - in wie bei den Heimspielen des FC Bayern gewohnt enger Taktung. Die dazwischen liegenden Bahnhöfe sind für einen Zustieg geöffnet.

Zudem wird der übliche Bus-Transfer ab der S-Bahn-Station Donnersberger Brücke aufgestockt. Des Weiteren werden vom Parkplatz des von der Allianz Arena nur zwei Kilometer entfernt gelegenen FC Bayern Campus zusätzliche Shuttlebusse eingesetzt.

FC Bayern hatte Verschiebung nicht ausgeschlossen

Nach dem 5:1 gegen die TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga am Sonntag hatte der FC Bayern eine Verschiebung des Viertelfinal-Spiels zunächst nicht ausgeschlossen, wenngleich der Verein nicht davon ausgegangen war. Dafür seien auch die Ersatzmöglichkeiten überschaubar gewesen, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

