Fußball-Bundesliga: Remis zwischen Gladbach und Leverkusen

Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen haben sich am Samstagabend in der Fußball-Bundesliga 1:1 getrennt. Der Punkt bringt beide Teams nicht weiter.

Zu wenig für beide: Remis zwischen Gladbach und Leverkusen

Viel Kampf, weniger Esprit: Franck Honorat (Gladbach) und Patrik Schick (Leverkusen). Quelle: firo Sportphoto

Borussia Mönchengladbach hat im West-Duell gegen Bayer Leverkusen immerhin einen Punkt im Abstiegskampf geholt. Nach früher Führung trennte sich die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski im Samstagabendspiel der Fußball-Bundesliga nach einem unglücklichen Eigentor mit 1:1 (1:1) vom Vizemeister. Die Gladbacher setzten mit durchaus ansprechender Leistung ein Zeichen, dass sie zu Hause auch stabiler auftreten können.

Borussia mit früher Führung

Vor 47.599 Zuschauern im Borussia-Park traf Geburtstagskind Yannik Engelhardt (10. Minute) zur frühen Führung, ehe ein Eigentor von Philipp Sander (44.) für den Ausgleich sorgte.

Mit der Führung im Rücken zog sich Gladbach zurück und überließ Leverkusen den Ball. Gegen die kompakt stehende Defensive fanden die teils müde wirkenden Gäste kaum Lösungen, es fehlte an Tempo und Durchschlagskraft. Auch nach mehr als 40 Minuten stand noch kein Leverkusener Torschuss zu Buche.

Werder Bremen hat eine Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach zwar noch abgewendet - das 1:1 ist trotzdem zu wenig. Werder-Coach Steffen wurde am Tag nach dem Spiel entlassen. 02.02.2026 | 8:30 min

Insgesamt blieb die Partie über weite Strecken statisch, wobei die Hausherren den aktiveren Eindruck hinterließen. Doch kurz vor der Pause fiel dann der Ausgleich durch ein aus Gladbacher Sicht unglückliches Eigentor: Einen eigentlich harmlosen Distanzschuss von Aleix Garcia fälschte Sander am Elfmeterpunkt mit dem Fuß unhaltbar ins eigene Tor ab.

Eigentor durch Sander

Leverkusen hatte zuvor seit zwölf Partien nicht mehr gegen Gladbach verloren, dazu die jüngsten sechs Partien im Borussia-Park allesamt gewonnen. Bayers beeindruckende Bilanz spiegelte sich aber erst nach dem Seitenwechsel in den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen wider.

Eintracht Frankfurt findet einfach nicht aus der Abwärtsspirale: Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen setzte es eine verdiente 1:3-Niederlage. 02.02.2026 | 7:27 min

Bayer gab im zweiten Durchgang zunehmend den Ton an, versuchte aber eher vergeblich, Torchancen zu kreieren. Patrik Schick (48.) und Garcia (54.) versuchten es aus der Distanz, ansonsten fehlten Leverkusen aber weiter die Ideen und Durchschlagskraft.

Anders die Fohlen: Der stark spielende Jens Castrop versuchte es nach Zuspiel von Franck Honorat rechts aus spitzem Winkel im Strafraum, doch Blaswich rettete mit dem Fuß (60.). Wenig später setzte Castrop den Ball eng umstellt über das Tor (78.).

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.