Eugen Polanski - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Eugen Polanski ist ein ehemaliger deutsch-polnischer Fußballspieler und derzeitiger Trainer bei Borussia-Mönchengladbach. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Trainer Eugen Polanski in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten
Biografie
Eugen Polanski (mit vollem Namen Boguslaw Eugeniusz Polanski) wurde 1986 in Polen geboren und wuchs seit seinem zweiten Lebensjahr in Deutschland auf. Zum Profi wurde er bei Borussia-Mönchengladbach, wo er bereits in der Jugend spielte. Zur Saison 2008/09 wechselte Polanski zum spanischen FC Getafe in die La Liga, später lief er auch für den FSV Mainz 05 und die TSG Hoffenheim auf. Für Polen absolvierte Polanski 19 Länderspiele.
Mehr zu Borussia-Mönchengladbach
