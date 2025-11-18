Fußball-Bundesliga: Gladbach bindet Polanski als Cheftrainer

Gladbach hat einen Seoane-Nachfolger gefunden: Interimstrainer Eugen Polanski hat nach den jüngsten Erfolgen der Fohlen einen Vertrag bis 2028 bekommen.

Darf in Gladbach weitermachen: Eugen Polanski wird neuer Cheftrainer Quelle: SVEN SIMON

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach setzt bei der Trainerfrage langfristig auf Eugen Polanski. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, erhält die bisherige Interimslösung an der Seitenlinie einen Vertrag bis 2028.

Nach dem Gladbacher Fehlstart in die Saison soll es einen Neuanfang geben. Neben Trainer Eugen Polanski soll der neue Sportdirektor Rouven Schröder die Wende schaffen. 16.10.2025 | 1:20 min

Der 39-Jährige hatte im Anschluss an die Entlassung von Gerardo Seoane nach dem dritten Spieltag übernommen und zuletzt mit der Borussia drei Pflichtspielsiege in Serie gefeiert.

Polanski überzeugt mit seiner Arbeit

Eugen hat uns von Beginn an mit seinen inhaltlichen und charakterlichen Qualitäten überzeugt, und wir sind sicher, dass wir mit ihm als Cheftrainer die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen können „ Sportchef Rouven Schröder

Nach fünf sieglosen Spielen zum Auftakt schaffte Polanski mit den jüngsten Erfolgen beim FC St. Pauli (4:0) und im Derby gegen den 1. FC Köln (3:1) in der Liga die Trendwende, führte den strauchelnden Traditionsverein von Platz 18 auf Rang zwölf. Zudem zog er mit der Borussia durch ein 3:1 gegen den Karlsruher SC in das Achtelfinale des DFB-Pokals ein.

Rouven Schröder macht Eugen Polanski Hoffnung, bei Borussia Mönchengladbach zur Dauerlösung zu werden. Im Gespräch mit Lili Engels lobt der Sportchef den Trainer. 08.11.2025 | 3:25 min

Erste Trainerstation bei den Profis für Polanski

"Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, was mir diese Aufgabe bei meinem Heimatverein bedeutet", so Polanski.

Cheftrainer bei Borussia zu sein, bereitet mir unheimlich Freude und erfüllt mich mit Stolz. „ Eugen Polanski, Trainer bei Gladbach

Polanski hatte vorher die U23 des Klubs trainiert. Es ist nun seine erste Trainerstation im Profibereich. Während seiner aktiven Karriere, die er im Sommer 2018 beendete, hatte er unter anderem 44 Bundesliga-Spiele für die Borussia absolviert.

