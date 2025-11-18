Fußball-Bundesliga: Gladbach bindet Polanski als Cheftrainer

Nachfolger für Seoane gefunden:Gladbach gibt Polanski Cheftrainer-Vertrag
Gladbach hat einen Seoane-Nachfolger gefunden: Interimstrainer Eugen Polanski hat nach den jüngsten Erfolgen der Fohlen einen Vertrag bis 2028 bekommen.
Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach setzt bei der Trainerfrage langfristig auf Eugen Polanski. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, erhält die bisherige Interimslösung an der Seitenlinie einen Vertrag bis 2028.
Der 39-Jährige hatte im Anschluss an die Entlassung von Gerardo Seoane nach dem dritten Spieltag übernommen und zuletzt mit der Borussia drei Pflichtspielsiege in Serie gefeiert.
Polanski überzeugt mit seiner Arbeit
Nach fünf sieglosen Spielen zum Auftakt schaffte Polanski mit den jüngsten Erfolgen beim FC St. Pauli (4:0) und im Derby gegen den 1. FC Köln (3:1) in der Liga die Trendwende, führte den strauchelnden Traditionsverein von Platz 18 auf Rang zwölf. Zudem zog er mit der Borussia durch ein 3:1 gegen den Karlsruher SC in das Achtelfinale des DFB-Pokals ein.
Erste Trainerstation bei den Profis für Polanski
"Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, was mir diese Aufgabe bei meinem Heimatverein bedeutet", so Polanski.
Polanski hatte vorher die U23 des Klubs trainiert. Es ist nun seine erste Trainerstation im Profibereich. Während seiner aktiven Karriere, die er im Sommer 2018 beendete, hatte er unter anderem 44 Bundesliga-Spiele für die Borussia absolviert.
Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.
Mehr zu Borussia Mönchengladbach
Erster Saisonsieg für die Fohlen:Gladbach gegen St. Pauli wie im Rauschmit Video
Bundesliga-Schiedsrichter:Aytekin selbstkritisch nach Gladbach - Kölnmit Video
Kriselnder Fußball-Bundesligist:Reicht Polanskis Zweckoptimismus für die Wende in Gladbach?von Stephan Klemmmit Video
Bundesliga:1:3 in Berlin: Gladbachs Krise spitzt sich zumit Video