Fußball-Bundesliga:Ist der Gladbacher Absturz noch aufzuhalten?
von Stephan Klemm
Managementfehler, Trainer entlassen, der Sportdirektor gibt auf und die drei besten Stürmer sind verletzt: Die Borussia erlebt derzeit eine große Krise, der Abstieg droht.
Borussia Mönchengladbach steckt saisonübergreifend in einer tiefen Krise: Seit dem 28. Spieltag der vergangenen Saison ohne Sieg, gerade mal fünf Punkte in 13 Partien. In der aktuellen Spielzeit sind es drei aus sechs Spielen, bei elf Gegentoren und nur sechs eigenen Treffern. Das macht vor dem Match bei Union Berlin am Freitag Platz 17 in der Tabelle und den Verantwortlichen viele Sorgen.
Viele falsche Entscheidungen beim Altmeister
Vieles lief schief beim einstigen Meister, der in den 1970er Jahren für Avantgarde und eine gewinnbringende Mischung aus Ästhetik und Erfolg stand. Unklar ist weiterhin die Besetzung des Trainerpostens, den auch am Freitag Eugen Polanski innehaben wird, die Interimslösung. Polanski, einst Spieler des Teams, folgte auf Gerardo Seoane, der nach dem 0:4 gegen Werder Bremen am dritten Spieltag gehen musste.
Dass der Schweizer angesichts der verheerenden Bilanz der letzten sieben Spiele der alten Saison überhaupt bleiben durfte, war die Entscheidung des inzwischen zurückgetretenen Sportdirektors Roland Virkus. Teil seiner Überlegungen war, dass die Phase des Misslingens mit Verletzungen der wichtigen Stammspieler Rocco Reitz, Philipp Sander und vor allem Tim Kleindienst zusammenfiel.
Managementfehler eine Ursache der Krise
"Deswegen haben wir mit Gerardo Seoane weitergemacht", sagt Markus Aretz, der Geschäftsführer der Borussia, im Gespräch mit ZDFheute.
In der jüngeren Vergangenheit sei allerdings insgesamt einiges zusammengekommen, was sich in der Gegenwart negativ bemerkbar mache, sagt Aretz: "Wegen Corona und der Folgen haben wir 50 Millionen Euro an Umsatz verloren. Hinzu kamen Managementfehler, weshalb wir Spieler ablösefrei abgeben mussten, woraufhin wir nicht in den Kader investieren konnten."
Stammspieler konnten ablösefrei gehen
Zu den Spielern, die der Klub kostenlos ziehen lassen musste, gehören vor allem Marcus Thuram, Ramy Bensebaini und Matthias Ginter, mithin wichtige Stammspieler. Gladbach gingen dadurch Transfererlöse von um die 100 Millionen Euro verloren.
Ein weiteres Problem sei laut Aretz, dass im Moment "unsere erste Angriffsreihe nicht verfügbar ist - Tim Kleindienst ist immer noch verletzt, hinzu kommen die Ausfälle von Robin Hack und Frank Honorat".
Kleindienst fehlt als Anführer
Vor allem Kleindienst, der seit Mai wegen einer Meniskus-Verletzung ausfällt, fehlt der Mannschaft, deren Anführer er auch ohne seine Beförderung zum Kapitän war. Der Nationalspieler stand für Tore, Assists und auch für starke Leistungen in der Defensive.
Der von Virkus als Übergangslösung verpflichtete bosnische Stürmer Haris Tabakovic ist ein Mann für den Strafraum, aber kein mitreißender Faktor. Die zu späte Trennung von Seoane, wenig Gespür für einen tauglichen Kleindienst-Ersatz und Anfeindungen von Seiten der Fans führten letztlich dazu, dass Virkus aufgab.
Schröder vor schwierigen Aufgaben
Den Job des neuen Sportchefs hat nun Rouven Schröder übernommen. Seine erste Aufgabe wird die Besetzung des Trainerpostens sein. Er muss sich die Frage stellen, ob Polanski bleiben darf oder ob ein Coach mit mehr Erfahrung verpflichtet wird.
Schröder obliegt auch ein intensiver Kadercheck und der Blick auf mögliche Neuverpflichtungen im Januar. Außerdem muss er Verhandlungen mit den sechs Spielern führen, deren Verträge 2026 auslaufen, um nicht noch einmal ablösefreie Abgänge hinnehmen zu müssen. Das betrifft unter anderem die Stammspieler Nico Elvedi, Joe Scally und Lukas Ullrich.
