Borussi Mönchengladbach: Virkus nicht mehr Sport-Geschäftsführer

Roland Virkus ist als Sport-Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach zurückgetreten. Zuletzt hatten die Fohlen mit sechs Gegentoren gegen Eintracht Frankfurt verloren.

Roland Virkus ist nicht mehr Sport-Geschäftsführer bei Borussia Mönchengladbach. Der Verein habe den 58-Jährigen "auf dessen Vorschlag hin von seinen Aufgaben entbunden", teilte der kriselnde Fußball-Bundesligist mit. Virkus, der die Aufgabe im Februar 2022 übernommen hatte, erklärte:

Ich habe immer gesagt, dass der Verein über allem steht und mich deshalb zu diesem Schritt entschieden. „ Roland Virkus

Laute Kritik an Virkus

Die Personalentscheidung erfolgt drei Tage nach der 4:6-Niederlage der Borussia gegen Eintracht Frankfurt. In dem Spiel waren "Virkus-raus"-Rufe aus der Heimkurve deutlich zu vernehmen. Mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen ist Gladbach Tabellenletzter. Nach dem letzten Spiel hatte Virkus bereits angekündigt, "dass sich schnellstmöglich alle hinterfragen, inklusiver meiner Person". Das Ergebnis dieser Gespräche ist nun das Ende der Zusammenarbeit.

Gladbachs Sport-Chef war zuletzt stark unter Druck geraten. Dem 58-Jährigen wurde von den Anhängern eine verfehlte Transferpolitik im Sommer sowie ein zu zögerliches Handeln in der Trainerfrage vorgeworfen. Erst nach saisonübergreifend insgesamt zehn Spielen ohne Sieg hatte sich Virkus Mitte September von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Der bisherige U23-Coach und Ex-Spieler Eugen Polanski betreut seither die Mannschaft.

Virkus seit über 30 Jahren bei der Borussia

"Wir sind in den Gremien der geeinten Meinung, dass wir uns für die zukünftige Ausrichtung im sportlichen Bereich anders aufstellen wollen", sagte Borussias Präsident Rainer Bonhof zur Personalie Virkus: "Dieser Schritt ist Roland sicher nicht leichtgefallen."

Virkus hatte seine Laufbahn bei der Borussia 1990 als C-Jugend-Trainer begonnen und arbeitete dann insgesamt 18 Jahre als Nachwuchs-Coach. Später stieg er zum Nachwuchsleiter auf. "Wir danken ihm für seinen Einsatz. Er hat seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Positionen für unseren Verein gearbeitet und er wird immer Borusse bleiben", so Bonhof über Virkus.

