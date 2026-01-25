Fußball-Bundesliga: Stuttgart besiegt harmlose Gladbacher

Der VfB Stuttgart bleibt im Rennen um die Champions League. Beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach hält Torwart Nübel einen Elfmeter.

Angelo Stiller, Deniz Undav und Atakan Karazor jubeln in Mönchengladbach. Quelle: BEAUTIFUL SPORTS

Der VfB Stuttgart hat seinen Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze gesammelt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann bei Borussia Mönchengladbach mit 3:0 (1:0) - und ist damit seit sechs Ligaspielen ungeschlagen. Eine derartige Serie gelang den Schwaben zuletzt in der Saison 2023/24, als sie Vizemeister wurden.

Dabei hatte Gladbach früh die große Chance zur Führung. Nach einem Handspiel von Jamie Leweling im eigenen Strafraum bekam die Borussia einen Elfmeter zugesprochen, doch Haris Tabakovic (13.) scheiterte vom Punkt an VfB-Keeper Alexander Nübel. Stattdessen erzielte Leweling die Stuttgarter Führung (30.). Gladbachs Joe Scally traf ins eigene Tor (67.), Joker Deniz Undav setzte den Schlusspunkt (74.).

Der VfB Stuttgart hat sich im Heimspiel gegen Union Berlin mit einem 1:1 begnügen müssen. Die Schwaben konnten eine Führung nicht über die Zeit bringen. 19.01.2026 | 7:35 min

Gladbach vergibt - Stuttgart übernimmt Initiative

Der Rückschlag durch den vergebenen Strafstoß war den Gastgebern anzumerken, der VfB übernahm fortan mehr die Initiative - und belohnte sich unter Mithilfe von Scally prompt. Gladbachs Außenverteidiger, der einen rabenschwarzen Tag erwischen sollte, legte eine Flanke unglücklich mit der Brust direkt vor die Füße von Elfer-Verursacher Leweling. Der viermalige Nationalspieler schob überlegt ein. Anschließend waren unter den Heimfans schon erste Pfiffe zu hören.

Der Hamburger SV bietet gegen Borussia Mönchengladbach eine engagierte Leistung, weiß aber gute Chancen nicht zu nutzen. Folgerichtiges Resultat: ein 0:0. 19.01.2026 | 7:46 min

Undav trifft zur Entscheidung

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich zunächst nichts an der Stuttgarter Überlegenheit. So hatte Ermedin Demirovic kurz nach der Pause die nächste Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Das übernahm später Scally, der den Ball nach einem Eckball von Chris Führich mit dem Rücken ins Tor bugsierte. Der eingewechselte Undav traf mit seinem elften Saisontor zur Entscheidung.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: sid, dpa