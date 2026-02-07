Mönchengladbach: Coach Polanski im Problemlösungs-Stress

Borussia Mönchengladbach stagniert. Gerät das Team in Rückstand, ist es verunsichert. Zudem gibt's nur einen torgefährlichen Spieler. Von Trainer Polanski werden Lösungen verlangt.

Für Borussia Mönchengladbachs Trainer Eugen Polanski schließt sich am Samstag im Abendspiel gegen den West-Konkurrenten Bayer 04 Leverkusen ein Kreis (ausführlicher Bericht im aktuellen sportstudio ab 22.30 Uhr): Sein erstes Spiel als Trainer der Borussia-Profis war das in der Hinrunde gegen Leverkusen. Die Partie endete 1:1, für ein damals völlig verunsichertes und fehlgestartetes Gladbacher Team ein Lichtblick.

Polanskis Bilanz seiner ersten 17 Spiele als Cheftrainer in der Bundesliga ist allerdings negativ: Fünf Siegen und fünf Unentschieden stehen sieben Niederlagen gegenüber.

Borussia mit nur drei Punkten Vorsprung auf Rang 16

Gladbach hat angesichts dieser ernüchternden Daten als Tabellenzwölfter mit 21 Punkten gerade mal drei Punkte Vorsprung auf das wiederbelebte Team von Mainz 05, das derzeit den Relegationsrang 16 belegt.

Leverkusen hingegen hat sein Anfangstief aus dem Januar offensichtlich überwunden. Zuletzt gab es vier Siege in Folge. Die bessere aktuelle Form spricht klar für die Werkself.

Bei Gladbach sah es für ein paar Wochen so aus, als habe Polanski die Erfolgsformel gefunden. Zwischen dem neunten und 13. Spieltag holte sein Team vier Siege und ein Remis. Doch danach gab es nur noch einmal drei Punkte - am 16. Spieltag mit dem 4:0 gegen Augsburg.

Gladbach-Sportchef Schröder weiter von Polanski überzeugt

Mönchengladbachs Sportchef Rouven Schröder ist weiterhin von Polanski überzeugt. Er selbst hatte ihn zum Cheftrainer befördert. An den Analysen, der Einstellung und dem Coaching seines Trainers mäkelt Schröder nicht herum. Der Klub plant langfristig mit Polanski.

Allerdings gibt es einige Probleme, für deren Lösung Polanski verantwortlich ist. Derzeit wackelt die Mannschaft vor allem nach Rückständen, dann verliert sie - wie beim 1:5 in Hoffenheim oder wie beim 0:3 gegen Stuttgart - völlig die Contenance.

Was der derzeit sichtlich verunsicherten Borussia außerdem fehlt, ist eine klare Spielidee. Eklatant ist zudem die Abhängigkeit von Stürmer Haris Tabakovic, dem Leihspieler aus Hoffenheim. Zehn Tore hat der Bosnier in dieser Saison schon erzielt. Das ergibt eine Quote von knapp 42 Prozent aller Gladbacher Treffer (derzeit 24).

Hinter Stürmer Tabakovic klafft eine große Lücke

Hinter Tabakovic tauchen in der internen Torschützenliste Verteidiger Kevin Diks, der drei Elfmeter verwandelt hat, und Stürmer Shuto Machino mit ebenfalls drei Toren auf. Der Japaner durchlebt derzeit eine Formkrise.

Noch keinen Treffer konnten sich die zuletzt gesetzten Offensivspieler Rocco Reitz, Florian Neuhaus und Franck Honorat gutschreiben. Das gilt auch für die Offensivkräfte Kevin Stöger und den zumeist verletzten Giovanni Reyna.

Mitverantwortlich dafür ist derzeit vor allem fehlende Kreativität im Offensivspiel. "Mit dem Ball müssen wir aufsatteln. Erster Kontakt, Ballverlängerungen, die Ruhe am Ball - da müssen wir besser werden", sagt Schröder.

Ob der neuverpflichtete schwedische offensive Mittelfeldspieler Hugo Bolin (22, zuletzt Malmö FF) sofort helfen kann, ist fraglich.

Torjäger Kleindienst wird weiter stark vermisst

Auffällig ist auch: Die Leistungen von gesetzten Spielern wie Nico Elvedi und dem Offensiv-Trio Reitz, Honorat und Neuhaus stagnieren. Sehr vermisst wird der sein Team mitreißende, aber weiterhin verletzte Kapitän und Torjäger Tim Kleindienst.

Es liegt nun an Polanski, Lösungen für die vielen Probleme zu präsentieren. Am besten schon in seinem zweiten Match gegen das Team aus Leverkusen.

