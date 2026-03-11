Champions League: Leverkusen verpasst Hinspiel-Coup gegen Arsenal

Bayer Leverkusen hat sich für eine starke Vorstellung gegen den FC Arsenal nicht komplett belohnen können. Nach Führung trennt sich die Werkself von den Londonern mit 1:1.

Leverkusens Mittelfeldspieler Aleix García wird von Arsenal Londons Mittelstürmer Viktor Gyökeres in der eigenen Hälfte verfolgt Quelle: IMAGO / Eibner

Bayer Leverkusen hat einen Sieg im Hinspiel der Champions League gegen den FC Arsenal knapp verpasst. Ein von Kai Havertz verwandelter Foulelfmeter kurz vor Schluss bescherte den Gunners ein 1:1 (0:0). Robert Andrich hatte die Werkself direkt nach Wiederbeginn in Führung gebracht. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in London statt (21 Uhr).

Leverkusen auf Augenhöhe

Gegen den Tabellenführer der englischen Premier League machte Leverkusen ein starkes Spiel. Durch einen Lattentreffer von Gabriel Martinelli (20.) hatten die Gunners im ersten Durchgang zwar die beste Gelegenheit, insgesamt agierten die Gastgeber aber auf Augenhöhe.

Direkt nach Wiederbeginn scheiterte Martin Terrier mit einem Kopfball am glänzend parierenden David Raya. Nach der folgenden Ecke stand dann Robert Andrich am langen Pfosten sträflich frei und köpfte aus kurzer Distanz zum 1:0 ein (46.).

Strittiger Strafstoß für Arsenal

In der Folge mühte sich das Team von Trainer Mikel Arteta um den Ausgleich, wirklich zwingend waren die Aktionen aber nicht. Leverkusen war drauf und dran, die knappe Führung über die Zeit zu bringen.

Dann ging Noni Maduek im Strafraum gegen Malik Tillman zu Boden und Schiedsrichter Halil Meler zeigte auf den Punkt. Die strittige Entscheidung hatte auch nach Überprüfung durch den VAR Bestand. Der eingewechselte Havertz übernahm die Verantwortung und verwandelte gegen seinen Ex-Klub zum Endstand (89.).

