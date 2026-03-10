Champions League: Überragende Bayern überrollen Atalanta

Der FC Bayern kann in der Champions League für das Viertelfinale planen. Bei Atalanta Bergamo gewinnen die Münchner mit 6:1. Getrübt wird der Erfolg von mehreren Verletzungen.

Die Bayern spielen sich bei Atalanta Bergamo phasenweise in einen Rausch und gewinnen 6:1. Quelle: AFP

Mit einer Galavorstellung hat Bayern München in der Champions League den Einzug ins Viertelfinale praktisch perfekt gemacht. Bei Atalanta Bergamo setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 6:1 (3:0) durch. Das Rückspiel findet am Mittwoch kommender Woche in München statt. Im Viertelfinale käme es zum Duell mit Real Madrid oder Manchester City.

Bayern auch ohne Kane in Torlaune

In Bergamo sorgte die Elf von Trainer Vincent Kompany auch ohne den zunächst auf der Bank sitzenden Harry Kane schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Josip Stanisic (12.), Michael Olise (22.) und Serge Gnabry (25.) erzielten vor der Pause die Treffer für die Münchner.

Kane-Vertreter Nicolas Jackson legte wenige Minuten nach Wiederbeginn den Treffer zum 4:0 nach (52.). Olise besorgte mit seinem zweiten Tor das 5:0 (64.). Jamal Musiala traf zum 6:0 (67.). Torjäger Kane war zuletzt wegen einer Wadenverletzung ausgefallen. Mario Pasilic gelang in der Nachspielzeit der Ehrentreffer für Bergamo (90.+3).

Bayern wie im Rausch

In seinem gefürchteten Hexenkessel, in dem Borussia Dortmund in der Playoff-Runde dramatisch ausgeschieden war, konnte Atalanta nur die ersten Minuten einigermaßen offen gestalten.

In der 12. Minute drückte Stanisic den Ball nach einer blitzschnell ausgeführten Ecke aus kurzer Distanz ins Netz. Danach spielten sich die Bayern phasenweise in einen Rausch und hatten gegen das intensive Pressing der Italiener immer wieder die richtige Antwort parat. Die Münchner ließen noch einige hochkarätige Chancen liegen, so dass der Tabellensiebte der Serie A mit dem Ergebnis sogar noch gut bedient war.

Das war ein gelungener Auftritt. Wir müssen jetzt hoffen, dass die Verletzungen nicht so schlimm sind. „ Joshua Kimmich

Pechvogel Davies wieder verletzt

Bei aller Freude über den eindrucksvollen Sieg mischten sich in den Schlussminuten einige Sorgen in den Münchner Jubel. Zunächst durch eine erneute Verletzung von Alphonso Davies, der bei seinem Comeback in der 71. Minute unter Tränen ausgewechselt werden musste.

Später konnte auch Musiala nicht mehr weitermachen. Schließlich prallte in der Nachspielzeit auch noch Torwart Jonas Urbig beim Gegentreffer mit Bergamos Kristovic zusammen und musste ebenfalls vom Platz geführt werden.

Kimmich und Olise fehlen gelbgesperrt

Kapitän Joshua Kimmich und der überragende Olise sahen in der zweiten Halbzeit ihre jeweils dritte Gelbe Karte und fehlen im Rückspiel gesperrt. Zwei Ausfälle, die der Rekordmeister angesichts des Resultats wohl verschmerzen können.

