Sven Ulreich - der Mann der Stunde beim FC Bayern

Manuel Neuer verletzt, Jonas Urbig verletzt: Halb so schlimm für den FC Bayern, denn Sven Ulreich steht mal wieder parat. Der hatte zuletzt als Ersatz stets überzeugt.

Derzeit keine Spielpraxis, aber trainiert: Sven Ulreich könnte am kommenden Wochenende gegen Bayer Leverkusen im Tor stehen. Quelle: Imago

Um Sven Ulreich war es lange Zeit ganz ruhig. Dies hatte zum einen mit einem privaten Schicksalsschlag zu tun. Doch auch sportlich spielte der 37-jährige Torhüter beim FC Bayern hinter Manuel Neuer und Jonas Urbig als Nummer drei nur noch eine Nebenrolle. Da Neuer und Urbig nun aber verletzt sind, rückt Ulreich unerwartet ins Rampenlicht.

Das Spiel, in dem sich Jonas Urbig, Alphonso Davies und Jamal Musiala verletzten: Der FC Bayern überrollt im Champions-League-Achtelfinale Atalanta Bergamo und siegt 6:1. 11.03.2026 | 2:59 min

Jonas Urbig fehlt wegen Gehirnerschütterung

Mindestens in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen wird der Schwabe die Nummer eins sein. Wann Neuer nach einem Muskelfaserriss in der Wade und Urbig, der beim 6:1 in der Champions League in Bergamo kurz vor Schluss eine Gehirnerschütterung erlitten hat, zurückkehren, ist offen.

Möglich also, dass Ulreich vor der Länderspielpause dann auch noch im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta am Mittwoch sowie in der Liga gegen Union Berlin (21. März) gefragt ist.

Sven Ulreich: Die Zuverlässigkeit in Person

Sein letztes von bisher 103 Pflichtspielen für die Bayern hatte Ulreich vor eineinhalb Jahren am 21. September 2024 beim 5:0 in Bremen bestritten. Bei seinen Einsätzen für die Münchner war auf Ulreich, einst die Nummer eins beim VfB Stuttgart, stets Verlass gewesen.

Sven Ulreichs bislang letztes Spiel für Bayern

Gegen den Münchner Angriffswirbel ist auch Werder machtlos: Der Bundesliga-Tabellenführer aus München setzt sich in Bremen unangefochten mit 5:0 (2:0) durch. 23.09.2024 | 9:03 min

Für den Keeper war der Fußball lange Zeit völlige Nebensache. Im vergangenen Sommer war sein Sohn Len im Alter von sechs Jahren nach einer langen Krankheit gestorben. Er versuche, gemeinsam mit seiner Frau und Tochter "Schritt für Schritt wieder ins Leben zu finden", hatte Ulreich anschließend mitgeteilt.

Verlängert Bayern den Vertrag mit Sven Ulreich?

Der FC Bayern unterstützte seinen Torhüter in dieser schweren Zeit nach Kräften. Auch jetzt noch: Wie zu hören ist, können sich die Verantwortlichen eine Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus vorstellen. Auch Ulreich soll, so der "kicker", nicht abgeneigt sein, seine Karriere fortzusetzen - weiterhin als Nummer drei.

Sollte Neuer, der am 27. März 40 wird, seinen Vertrag verlängern, bleibt die Torwart-Konstellation bei den Bayern bestehen. Wenn nicht, soll Urbig (22 Jahre) die neue Nummer eins und ein starker zweiter Mann gekauft werden.

Ulreich - und dann noch zwei Youngster

Die derzeit ausgeliehenen Alexander Nübel und Daniel Peretz, die in München bis 2029 beziehungsweise 2028 noch unter Vertrag stehen, sollen nach Möglichkeit verkauft werden.

Und wer wird am Samstag in Leverkusen als zweiter hinter Ulreich auf der Bank sitzen? Trainer Vincent Kompany stehen der 16 Jahre alte Leonard Prescott oder Jannis Bärtl (19) zur Verfügung.

Quelle: SID