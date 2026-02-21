FC Bayern: Neuers Pläne beeinflussen Karrieren anderer Torhüter

Während Urbig vor seiner nächsten Bewährungsprobe steht, naht die Entscheidung, ob Neuer aufhört oder weiterspielt. Diese beeinflusst auch die Zukunft von Ulreich und Nübel.

Die Zukunft von Jonas Urbig (li.) hängt von Manuel Neuers Zukunftsplänen ab. Quelle: dpa

Verantwortung zu tragen, auch für andere, ist Manuel Neuer gewohnt. Schon beim FC Schalke lief der Torwart als Kapitän auf, ehe er 2011 zum FC Bayern wechselte, wo er das Amt 2017 von Philipp Lahm übernahm und bis heute ausübt. Auch in der deutschen Nationalmannschaft zählte die Binde lange zu seiner Dienstkleidung.

Aktuell kann Neuer die Mannschaft des FC Bayern nicht als Kapitän aufs Feld führen, weil er einen Muskelfaserriss in der linken Wade auskurieren muss. Gegen Eintracht Frankfurt am Samstag und aller Voraussicht nach auch eine Woche später im Klassiker bei Borussia Dortmund wird Neuer deshalb im Tor von Jonas Urbig vertreten.

FC Bayern hält Borussia Dortmund weiter auf Distanz. Mit dem 3:0 beim SV Werder Bremen kontern die Münchner den 4:0-Sieg des BVB am Freitag gegen Mainz. 16.02.2026 | 9:05 min

Kompanys großes Vertrauen in Torwart Urbig

Für den 22-Jährigen steht gegen Frankfurt bereits der neunte Einsatz dieser Saison bevor. "Wir haben Vertrauen in Jonas Urbig, weil er hat’s gezeigt", sagte Vincent Kompany am Freitag. Bei anderer Gelegenheit hatte es der Trainer zuletzt noch deutlicher formuliert.

Mit Jonas haben wir jemanden, dem wir zu 100 Prozent vertrauen. „ Bayern-Trainer Vincent Kompany über Torwart Jonas Urbig

Für Neuer ist es bereits der dritte Muskelfaserriss in knapp einem Jahr. Wenn die Verletzung etwas Gutes hat, dann vielleicht, dass der Weltmeister von 2014 und mehrfache Welttorhüter die Zeit nutzen kann, um über seine Zukunft nachzudenken. Es geht dabei darum, sowohl Verantwortung für sich als auch für andere zu übernehmen.

Bayerns spannendstes Kaderthema

Was nach dieser Saison in der Torhüter-Frage passiert, ist derzeit das spannendste Kaderthema beim FC Bayern. So ziemlich alles hängt von jener Entscheidung ab, die Neuer bald verkünden wird. Am 27. März feiert er seinen 40. Geburtstag. Rund um seinen Ehrentag könnte die Entscheidung fallen, ob er nach dieser Saison aufhört oder weiterspielt. Vielleicht hat er die Entscheidung innerlich sogar schon getroffen.

RB Leipzig macht dem FC Bayern das Leben schwer, aber am Ende jubeln wieder einmal die Münchner: Der Rekord-Pokalsieger steht nach dem 2:0-Heimsieg im Halbfinale. 11.02.2026 | 5:41 min

Aufhorchen ließ zuletzt seine Antwort auf die Frage, was er zu der Forderung des Vereinspräsidenten Herbert Hainer sage, wonach Neuer als der beste deutsche Torwart bei der WM im Tor der Nationalmannschaft stehen sollte. Das seien "schöne Worte, aber gerade er kennt ja meine Entscheidung, und deshalb schmunzel ich da ein bisschen drüber", sagte Neuer.

Bei Sportvorstand Eberl klingen leichte Zweifel an

Nicht ganz klar war, ob er damit nur die Entscheidung meint, bei seinem Rücktritt aus der Nationalelf zu bleiben. Oder hatte er schon seine übergeordnete Zukunfts-Entscheidung angedeutet?

Zwischen den Zeilen klingt es zunehmend so, dass Neuers Karriere im Sommer enden könnte. Offiziell ist die Zukunft völlig offen. Aber auch bei Max Eberl sind leichte Zweifel zu vernehmen.

Eberl: Torhüter-Situation ist "komfortabel"

"Er muss auf Top-Niveau leistungsfähig sein", sagte der Sportvorstand jüngst bei Sport1 zu einer möglichen Vertragsverlängerung, und zwar "ein weiteres Jahr lang".

Eberl sagte über Neuer: "Man muss darüber reden, wie seine Motivation und seine Anspannung sind. Das erwarten wir als Verein und das wollen wir gemeinsam mit ihm herausfinden." Zugleich sei die Torhüter-Situation "komfortabel", sagte Eberl unter Verweis auf das Quartett, zu dem neben Neuer und Urbig auch Sven Ulreich, 37, und Alexander Nübel, 29, zählen.

Trotz wackliger erster Halbzeit hat der FC Bayern gegen Eindhoven den zweiten Platz in der Champions-League-Ligaphase gesichert. Das Tor des Tages erzielte Jamal Musiala. 28.01.2026 | 2:57 min

Auch Nübels Zukunft hängt von Neuer ab

Neuers Entscheidung wird neben Urbigs Zukunft auch die der anderen beiden Kollegen beeinflussen. Bei Ulreich stellt sich ebenfalls die Frage, ob er noch ein Jahr dranhängt, erst recht, wenn sein Kumpel Neuer aufhören sollte.

Für den an Stuttgart ausgeliehenen Nübel kommt eine Rückkehr zum FC Bayern nur bei Neuers Abschied in Frage. Und dann wohl auch nur, wenn er eine gute Chance sieht, dort die Nummer eins zu werden. Bisher allerdings gilt Urbig als Favorit auf Neuers Thronfolge. Schon jetzt kann er sich wieder zeigen im Tor des FC Bayern.

