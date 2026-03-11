  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Kommunalwahl: Münchens OB Reiter gibt FC-Bayern-Posten auf

Kommunalwahl in München:OB Reiter gibt FC Bayern-Posten auf und hofft auf Vertrauen

|

Zu viele Hüte und zu wenig Transparenz? Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter gibt seinen Posten beim FC Bayern ab und hofft auf mehr Stimmen bei der Kommunalwahl.

Dieter Reiter am 17.09.2022 in München

Münchner OB verteidigt Entscheidungen zum Oktoberfest

Quelle: dpa

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat nach seinem schwachen Abschneiden in der ersten Runde der Kommunalwahl seine Ämter beim FC Bayern München niedergelegt.

Das Vertrauen der Münchnerinnen und Münchner ist mir wichtiger als Mandate und Vergütungen.

Dieter Reiter, Oberbürgermeister München

Das erklärte Reiter am Mittwoch in der bayerischen Landeshauptstadt. Seine von dem Fußballverein bislang erhaltenen Vergütungen werde er spenden.

Sitz im Verwaltungsrat von Bayern München

Reiter saß bisher im Verwaltungsbeirat des deutschen Fußballmeisters, die Vergütung dafür meldete er anders als vorgeschrieben nicht dem Stadtrat. Außerdem sollte er nun in den Aufsichtsrat des FC Bayern wechseln, was er ebenfalls nicht öffentlich machte. Im Vorfeld des Wahlsonntags hatte dies in München für scharfe Kritik im Stadtrat gesorgt.

Dieter Reiter

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat im Stadtrat einen rassistischen Begriff verwendet und sich später dafür entschuldigt. Er sprach von einem spontanen Zitat des Kabarettisten Fesl.

06.03.2026 | 0:26 min

Reiter blieb mit 35,6 Prozent der Stimmen in der ersten Runde der OB-Wahl deutlich unter früheren Ergebnissen und den Erwartungen, er muss sich nun am Sonntag kommender Woche einer Stichwahl mit dem Grünen-Politiker Dominik Krause stellen.

Die Münchnerinnen und Münchner hätten ihm in den vergangenen Tagen "deutlich zu verstehen gegeben", dass er bei seinen Engagements "eine eindeutige und unzweifelhafte Entscheidung" treffen müsse, erklärte Reiter. Er hoffe sehr, dass dies durch die Entscheidung zu seinen Mandaten beim Rekordklub aus der Landeshauptstadt deutlich werde.

Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl in Bayern 2026 liegen auf dem Tisch. Darauf liegt eine Brille mit durchsichtigem Rahmen.

In Bayern sind am 8. März rund zehn Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. Knapp 40.000 Mandate sind zu vergeben.

06.03.2026 | 1:20 min

Reiter war zuletzt vor allem wegen nicht vom Stadtrat genehmigter Zahlungen für ein Ehrenamt beim FC Bayern massiv in die Kritik geraten. Dann sagte der OB in einer Stadtrats-Sitzung noch das N-Wort - ganz nebenbei beim Blättern in Unterlagen. Mit dem Begriff "N-Wort" wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Wegen beider Vorfälle bat Reiter um Entschuldigung.

Einnahmen versteuert

Reiter erhielt nach eigenen Angaben als Verwaltungsratsmitglied des Klubs seit 2021 insgesamt 90.000 Euro. Die Summe sei "natürlich" jedes Jahr ordnungsgemäß versteuert worden, betonte er. Das Geld werde er an ein soziales Projekt und einen Verein in München spenden, die für die Förderung von Zusammenhalt, Integration und Demokratie stünden.

Indes veröffentlichte das bayerische Landesamt für Statistik in Fürth am Mittwoch die Gesamtzahlen für die Kommunalwahlen. Demnach fuhr die CSU am Sonntag ihr schlechtestes Ergebnis seit fast 75 Jahren ein. Die Christsozialen kamen bei den Stadt-, Gemeinderats- und Kreistagswahlen auf 32,5 Prozent - zwei Prozentpunkte unter ihrem Ergebnis von 34,5 Prozent 2020.

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der heute-Sendung am 06.03.2026 ab 17:00 Uhr.
Themen
BayernFC Bayern München

Mehr zu München

  1. Zwei Polizisten stehen mit einigem Abstand vor dem Hotel "Bayerischer Hof".

    Sicherheitskonferenz 2026:München unter Hochspannung

    von Petra Neubauer
    mit Video11:03
  2. Ein Surfer in einem Neoprenanzug steht bereit, um am 26. Dezember 2025 auf der münchner Eisbachwelle zu surfen.

    Surfer in München enttäuscht :Wie die Eisbachwelle zum Politikum wurde

    von Sophie Burkhart und Jutta Sonnewald
    mit Video2:28
  3. München Olympiapark

    Sommerspiele in München:Könnte die Wirtschaft von Olympia profitieren?

    von Frank Bethmann
    mit Video1:53
  4. 04.10.2025, Bayern, München: Besucher des Oktoberfestes gehen über das Festgelände.

    6,5 Mio. Besucher, einige Probleme:Oktoberfest: Historische "Achterbahn-Wiesn" gehen zu Ende

    mit Video2:54