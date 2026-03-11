Kommunalwahl: Münchens OB Reiter gibt FC-Bayern-Posten auf

Zu viele Hüte und zu wenig Transparenz? Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter gibt seinen Posten beim FC Bayern ab und hofft auf mehr Stimmen bei der Kommunalwahl.

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat nach seinem schwachen Abschneiden in der ersten Runde der Kommunalwahl seine Ämter beim FC Bayern München niedergelegt.

Das Vertrauen der Münchnerinnen und Münchner ist mir wichtiger als Mandate und Vergütungen. „ Dieter Reiter, Oberbürgermeister München

Das erklärte Reiter am Mittwoch in der bayerischen Landeshauptstadt. Seine von dem Fußballverein bislang erhaltenen Vergütungen werde er spenden.

Sitz im Verwaltungsrat von Bayern München

Reiter saß bisher im Verwaltungsbeirat des deutschen Fußballmeisters, die Vergütung dafür meldete er anders als vorgeschrieben nicht dem Stadtrat. Außerdem sollte er nun in den Aufsichtsrat des FC Bayern wechseln, was er ebenfalls nicht öffentlich machte. Im Vorfeld des Wahlsonntags hatte dies in München für scharfe Kritik im Stadtrat gesorgt.

Reiter blieb mit 35,6 Prozent der Stimmen in der ersten Runde der OB-Wahl deutlich unter früheren Ergebnissen und den Erwartungen, er muss sich nun am Sonntag kommender Woche einer Stichwahl mit dem Grünen-Politiker Dominik Krause stellen.

Die Münchnerinnen und Münchner hätten ihm in den vergangenen Tagen "deutlich zu verstehen gegeben", dass er bei seinen Engagements "eine eindeutige und unzweifelhafte Entscheidung" treffen müsse, erklärte Reiter. Er hoffe sehr, dass dies durch die Entscheidung zu seinen Mandaten beim Rekordklub aus der Landeshauptstadt deutlich werde.

Reiter war zuletzt vor allem wegen nicht vom Stadtrat genehmigter Zahlungen für ein Ehrenamt beim FC Bayern massiv in die Kritik geraten. Dann sagte der OB in einer Stadtrats-Sitzung noch das N-Wort - ganz nebenbei beim Blättern in Unterlagen. Mit dem Begriff "N-Wort" wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Wegen beider Vorfälle bat Reiter um Entschuldigung.

Einnahmen versteuert

Reiter erhielt nach eigenen Angaben als Verwaltungsratsmitglied des Klubs seit 2021 insgesamt 90.000 Euro. Die Summe sei "natürlich" jedes Jahr ordnungsgemäß versteuert worden, betonte er. Das Geld werde er an ein soziales Projekt und einen Verein in München spenden, die für die Förderung von Zusammenhalt, Integration und Demokratie stünden.

Indes veröffentlichte das bayerische Landesamt für Statistik in Fürth am Mittwoch die Gesamtzahlen für die Kommunalwahlen. Demnach fuhr die CSU am Sonntag ihr schlechtestes Ergebnis seit fast 75 Jahren ein. Die Christsozialen kamen bei den Stadt-, Gemeinderats- und Kreistagswahlen auf 32,5 Prozent - zwei Prozentpunkte unter ihrem Ergebnis von 34,5 Prozent 2020.

