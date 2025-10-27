Olympische Spiele in München: Nützen sie der Wirtschaft?

Sommerspiele in München:Könnte die Wirtschaft von Olympia profitieren?
von Frank Bethmann
Die bayerische Metropole setzt auf das sportliche Highlight: München will bis spätestens 2044 die Sommerspiele wieder in die Stadt holen. Was sagt die Wirtschaft dazu?
München sagt ja, aber noch ist nichts entschieden. Die Bürger stehen mehrheitlich hinter einer Olympia-Bewerbung ihrer Stadt. Allerdings hat die bayerische Landeshauptstadt damit weder das nationale Rennen gegenüber anderen deutschen Mitbewerbern gewonnen, noch sich gegen internationale Rivalen aus Indien, Saudi-Arabien oder Katar durchgesetzt.
Und doch sei es ein wichtiges Zeichen, sagen die Stadtverantwortlichen um Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).
Dabei geht es nicht nur, aber eben auch, um finanzielle Aspekte. So würde der Freistaat Bayern wichtige Stadtentwicklungsprojekte unterstützen. Der Nahverkehr könnte schneller ausgebaut werden.
"Wichtiger Anschub für die Infrastruktur"
Zudem sollen rund 4.000 dringend benötigte Wohnungen im neuen Olympischen Dorf in München-Daglfing entstehen und viele Wettkampfstätten der Olympischen Spiele 1972 saniert werden.
"Für den Ausbau der Infrastruktur in München könnten die Olympischen Spiele einen wichtigen Anschub bringen", sagt Marc Wißmann, Geschäftsführer des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München.
Nutznießer Bauwirtschaft
Auch wenn über den Nutzen einiger dieser angedachten Vorhaben, wie beispielsweise über den Ausbau der U4, gestritten wird, ist eines sicher. Jedes dieser Projekte müsste erst noch gebaut werden, was die Frage aufwirft: Würde von Olympia vor allem die Bauindustrie profitieren?
Ja, sagt Thomas Schmid, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Bauindustrieverbandes gegenüber Merkur.de: "Ein gewisser Schub für die bayerische Bauwirtschaft ist tatsächlich zu erwarten."
Immerhin sollen auch Sportstätten gebaut und das Olympische Dorf saniert und erweitert werden, was zwar Hoffnungen schürt, jedoch auch Probleme mit sich bringt.
Und Philipp Breidenbach vom RWI Essen ergänzt: "Die Lösung aktueller Wohnraumknappheit kann daher nicht in Olympischen Spielen liegen". Entscheidend sei die Nachnutzung. Der Wohnraum dürfe nicht exklusiv und teuer aber auch nicht monoton sein: "Sonst entstehen soziale Brennpunkte."
Deutliche Zusatzumsätze für Gastronomie, Hotels und Einzelhandel
Olympia bedeutet auch, dass hunderttausende Sportfans aus aller Welt die Reise nach München antreten wollen. Während des Events würden daher Gastronomie, Hotels und Einzelhandel deutliche Zusatzumsätze erzielen, ähnlich wie beim Oktoberfest. Die Stadt rechnet mit einem Umsatz von über einer Milliarde Euro allein im Tourismusbereich.
Zusätzlich könnten temporär Tausende von Arbeitsplätzen entstehen, hauptsächlich im Baugewerbe und Servicebereich. Diese Effekte sind jedoch meist auf das Umfeld und die Dauer der Spiele beschränkt: Nach dem Event gehen viele dieser Jobs wieder verloren, die Konjunkturimpulse sind meist nur von kurzer Dauer.
Studien zeigen "überwiegend kleine, kurzlebige Effekte" bei sportlichen Großveranstaltungen, sagt Klaus Wohlrabe vom Münchner Ifo-Institut. Das sagt auch Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle:
Oft kämen zu solchen Ereignissen lediglich mehr Sportfans, während andere Touristen die Stadt zu der Zeit meiden würden.
Finanzielle Belastungen werden oft unterschätzt
Unterschätzt werde häufig auch, was an finanziellen Belastungen auf die öffentliche Hand zukommt. "In den meisten Fällen überwiegen die Kosten die zusätzlichen Einnahmen", heißt es vom IWH. Und Wohlrabe vom Ifo-Institut vermutet: "Realistisch ist, dass Olympia auch heute deutlich teurer wird, als ursprünglich veranschlagt."
Lohnen würde sich eine solche Olympia-Ausrichtung im engeren Sinn meist nicht, so Wohlrabe: "Sie kann aber politisch, gesellschaftlich und symbolisch wertvoll sein."
