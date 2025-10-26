Olympia-Bewerbung: Münchner stimmen in Bürgerentscheid dafür

Bürgerentscheid :Münchens Bürger stimmen für Olympia-Bewerbung
Ja zu Olympischen Spielen in München. Bei einem Bürgerentscheid hat sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, sich für die Spiele zu bewerben.
Münchens Bürgerinnen und Bürger haben sich klar für eine Bewerbung ihrer Stadt um Olympische Sommerspiele ausgesprochen. Bei einem Referendum am Sonntag entfielen nach ersten Auszählungen rund 62 Prozent der Stimmen auf "Ja". Die Wahlbeteiligung lag mit mehr als 39 Prozent höher als bei jedem anderen Bürgerentscheid in der bayerischen Landeshauptstadt. Allein 33,7 Prozent der rund 1,1 Millionen Wahlberechtigten stimmten per Briefwahl ab.
München habe "klar mit Ja gestimmt", betonte Oberbürgermeister Dieter Reiter. Von einem "Traumergebnis" sprach Jörg Ammon, Präsident des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV).
München richtete bereits 1972 Olympische Spiele aus
München, Gastgeber der Sommerspiele 1972, hatte als erster der vier deutschen Bewerber um demokratische Rückendeckung der Bevölkerung geworben.
Der Deutsche Olympische Sportbund wird aber erst im kommenden Jahr entscheiden, ob er sich mit Berlin, Hamburg, München oder der Region Rhein-Ruhr um die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewirbt.