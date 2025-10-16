Schwimm-Olympiasiegerin Titmus hört mit 25 Jahren auf

Australiens Schwimm-Star Ariarne Titmus hat ihre Karriere beendet. Die Entscheidung sei ihr "wirklich schwer" gefallen, schrieb die 25-Jährige bei Instagram.

Ariarne Titmus Quelle: AFP

Die viermalige Schwimm-Olympiasiegerin Ariarne Titmus aus Australien beendet im Alter von nur 25 Jahren überraschend ihre aktive Karriere.

Diesen Schritt verkündete die Freistil-Spezialistin in einem Video und mit einem Brief an ihr siebenjähriges Ich bei Instagram. Die Entscheidung sei ihr "wirklich schwer" gefallen, sagte sie, aber sie sei jetzt "sehr glücklich damit".

Ariarne Titmus bei Instagram Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Weltrekordlerin mit acht Goldmedaillen

Titmus hält mit einer Zeit von 1:52,23 Minuten den Weltrekord über 200 Meter Freistil. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewann sie insgesamt acht Goldmedaillen.

Nach einer Pause nach den Sommerspielen von Paris im vergangenen Jahr, bei denen sie zweimal triumphiert hatte, wurde eigentlich damit gerechnet, dass Titmus mit Blick auf Olympia 2028 in Los Angeles noch einmal angreifen würde. Doch dazu kommt es nun nicht.

Ich habe Schwimmen schon immer geliebt, es ist meine Leidenschaft, seit ich ein kleines Mädchen war. „ Ariarne Titmus

Sie glaube jedoch, dass ihr einige Dinge im Leben, die ihr immer wichtig gewesen seien, "jetzt noch ein bisschen wichtiger sind als Schwimmen."

Gesundheitliche Probleme als "Wendepunkt"

Im Jahr 2023 wurden Titmus zwei gutartige Eierstocktumore entfernt, danach kehrte sie schnell wieder in die Weltspitze zurück. Die gesundheitlichen Probleme vor den Paris-Spielen seien "ein Wendepunkt" in ihrem Leben gewesen, sagte sie nun.

Diese Situation habe sie "ganz ehrlich, wirklich erschüttert", fügte Titmus hinzu. Konkrete Pläne für die Zukunft habe sie bislang nicht.

Sven Schwarz und Lukas Märtens haben bei der Schwimm-WM in Singapur für die nächsten deutschen Medaillen gesorgt. 30.07.2025 | 0:49 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.