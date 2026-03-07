Am Sonntag stehen in Bayern Kommunalwahlen an. CSU, SPD und Grünen drohen Stimmverluste - zugunsten der AfD, kleiner Parteien und lokaler Listen. Das Wichtigste im Überblick.

In Bayern sind am 8. März rund zehn Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. Knapp 40.000 Mandate sind zu vergeben. 06.03.2026 | 1:20 min

Am Sonntag läuten die Kommunalwahlen in Bayern zusammen mit der Landtagswahl in Baden-Württemberg das Superwahljahr 2026 ein. Im flächengrößten Bundesland werden insgesamt rund 39.500 Ämter neu besetzt: Bürgermeister- und Landratsämter, Stadtrats- und Kreistagsmitglieder. In Bayern sind über zehn Millionen Menschen wahlberechtigt.

Die Wahlbeteiligung fällt bei Kommunalwahlen üblicherweise deutlich geringer aus als bei Bundes- und Landtagswahlen. Bei den letzten Kommunalwahlen in Bayern 2020 lag sie bei 58,7 Prozent. Während in kleinen Kommunen manche Kandidaturen konkurrenzlos sind, ist in größeren mit Stichwahlen am 22. März zu rechnen.

Markus Söder kassiert beim Parteitag sein bislang schlechtestes Ergebnis bei der Wahl zum Parteivorsitz: 83,6 Prozent. Mehr Politik-Inhalte, weniger Socialmedia wäre besser, finden Delegierte. 13.12.2025 | 2:54 min

Wie ist die Ausgangslage?

Im Gegensatz zu Bundes- und Landtagswahlen sind Kommunalwahlen stärker von Persönlichkeiten statt Parteien abhängig. Die Fünf-Prozent-Hürde besteht nicht und es treten zusätzlich lokale Parteien sowie parteilose Wählergruppen an. In Bayern spielen die Freien Wähler, die mit der CSU das Land regieren, eine große Rolle.

Trotz möglicher Verluste ist zu erwarten, dass die CSU in den weitesten Teilen Bayerns dominant bleibt. Nachdem die Grünen in den Kommunalwahlen 2020 einen Aufschwung erlebten, deuten Umfragewerte für diese Wahlen auf einen Stimmverlust hin. Auch der SPD droht ein weiterer Abstieg. Die Freien Wähler scheinen den Umfragen nach stabil bei rund elf Prozent zu bleiben. Die AfD, die 2020 bei knapp fünf Prozent lag, könnte ihre Stimmen den Umfrageergebnissen nach verdreifachen.

Was sind die spannendsten Städte und Wahlkreise?

Während im ländlichen Raum die CSU führt, spielt in den Rathäusern der Großstädte auch die SPD eine prominente Rolle. Nürnberg war bis zu Marcus Königs (CSU) Wahlsieg vor sechs Jahren eine Hochburg der SPD. Mit Nasser Ahmed, einem Sohn eritreischer Einwanderer, möchten die Sozialdemokraten den Chefsessel zurückerobern.

In München könnte es zu einer Stichwahl kommen. SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter bewirbt sich um eine dritte Amtszeit. Einer Umfrage zufolge liegt er klar vor seinen Hauptkontrahenten Dominik Krause (Grüne) und Clemens Baumgärtner (CSU). Zuletzt war er in die Negativschlagzeilen geraten wegen seiner Verwaltungsbeiratstätigkeit beim FC Bayern und weil er in der Stadtratssitzung ein rassistisches Wort benutzte. Dafür hat er sich entschuldigt.

Augsburg und Regensburg sind zwei der wenigen Städte mit Bürgermeisterinnen im Amt und die Chancen stehen gut, dass die Ämter weiblich besetzt bleiben. Mit einem Frauenanteil von nur zehn Prozent an den Stadtspitzen sind Bayern und Baden-Württemberg nach dem Saarland und Hessen die Bundesländer mit den wenigsten Bürgermeisterinnen.

Tom lebt mit seiner Familie in Undorf bei Regensburg. Das Problem? Seine Tochter muss mit dem Zug in die Stadt fahren, um zur Schule zu kommen. Das ist nicht immer einfach. 02.03.2026 | 1:36 min

Wie wird die AfD abschneiden?

Für die AfD könnte es laut Umfragen einen deutlichen Stimmenzuwachs geben. Ein Grund: Sie kandidiert diesmal in einer weit höheren Anzahl an Kommunen und Landkreisen. Politikwissenschaftlerin Ursula Münch allerdings meint:

Ich gehe nicht davon aus, dass ein AfD- Bürgermeister, -Oberbürgermeister, -Landrat aus diesen Wahlen hervorgehen wird. „ Prof. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung

Eine absolute Mehrheit für die AfD sei laut Münch in keiner Gemeinde und in keinem Landkreis zu erwarten und in den Stichwahlen würde mit hoher Wahrscheinlichkeit die Mehrheit gegen AfD-Kandidaten stimmen.

Preisexplosion, Luxussanierung und Leerstand: Dagegen sind in München Tausende unter dem Motto "Uns glangt’s!" auf die Straße gegangen. Sie fordern einen besseren Mieterschutz. 07.02.2026 | 2:20 min

Was sind die wichtigsten Themen?

Eines der Hauptthemen des kommunalen Wahlkampfes sind die steigenden Mieten. Vor allem im Regierungsbezirk Oberbayern, zu dem München gehört, ist die Unzufriedenheit mit der Wohnraumsituation hoch.

Auch der öffentliche Nahverkehr sowie der Zustand von Straßen und Radwegen treibt die Bürgerinnen und Bürger um. Der ÖPNV ist besonders in ländlichen Regionen relevant, während die Wohnungsnot ein größeres Problem der Städte ist. Wichtige Themen sind auch die Integration von Migrantinnen und Migranten, Schulen und Kitas und der Umgang mit den knappen Haushaltskassen.

Sind die bayerischen Kommunalwahlen ein Stimmungstest?

In den sechs Jahren seit der letzten Kommunalwahl in Bayern haben multiple Krisen bundesweit zu einem veränderten politischen Stimmungsbild beigetragen. Nicht nur in Bayern und Baden-Württemberg, in sechs weiteren Bundesländern stehen in diesem Jahr Kommunal-, beziehungsweise Landtagswahlen an.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hofft natürlich auf ein gutes Abschneiden seiner CSU, nachdem die Partei bei der letzten Kommunalwahl auf nur 34 Prozent kam. Politikwissenschaftlerin Münch warnt jedoch davor, die Kommunalwahl zu einem allzu großen Stimmungstest für die Landespolitik oder gar die Bundespolitik zu machen.

Es sind Persönlichkeitswahlen und man wählt eben nicht den Ministerpräsidenten, sondern den Landrat, die Bürgermeisterin, die Gemeinderätin. „ Prof. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung

