Beim politischen Aschermittwoch darf jede Partei sich richtig austoben. CSU-Chef Söder teilte deftig aus, nannte den Kanzler "Meckerfritzen" und Weidel einen "blonden Kühlschrank".

Der politische Aschermittwoch ist für jeden Vollblut-Politiker die beste Gelegenheit, lustig und oft derb gegen die Konkurrenz auszuteilen. Vor allem in Bayern hat der Tag Tradition. 18.02.2026 | 2:11 min

Wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und den Kommunalwahlen in Bayern nutzten die Redner ihre Auftritte beim politischen Aschermittwoch auch zu persönlichen Angriffen auf ihre Gegner.

Der politische Aschermittwoch ist traditionell von kräftiger Wortwahl geprägt. Zur größten Kundgebung in Bayern kamen etwa 4.000 Menschen zur CSU in Passau.

Söder attackiert Weidel, Linke und Grüne

CSU-Chef Markus Söder nahm seine politischen Kontrahenten ins Visier. Linken-Bundestagsfraktionschefin Heidi Reichinnek nannte er in seiner launigen, zuweilen derben Rede eine "Rosa Luxemburg für Arme", AfD-Chefin Alice Weidel einen "blonden Kühlschrank aus der Schweiz".

Der Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katharina Dröge warf Söder vor, dass ihre Partei im Europaparlament mit der AfD gegen das Mercosur-Abkommen gekämpft habe, obwohl sie der Union immer vorwerfe, gegen die Brandmauer zur AfD zu verstoßen.

Streit um Erbschaftssteuer und Schuldenbremse

Söder lehnte vehement höhere Belastungen für die Bürger ab. Höhere Benzinpreise oder auch eine höhere Erbschaftsteuer würden es mit ihm nicht geben. Die Erbschaftsteuer sei eine Neidsteuer. Auch eine Lockerung der Schuldenbremse schloss er aus.

Wir machen keine Aufweichung der Schuldenbremse - es reicht mit den Schulden in Deutschland. „ Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender

SPD-Chef Lars Klingbeil hielt trotz des Neins von Söder an der SPD-Forderung nach einer höheren Erbschaftsteuer fest. Bei dem Event der SPD in Vilshofen sagte Klingbeil, eine gerechtere Vermögensverteilung sorge auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Bei der riesigen Summe der Erbschaften, die in unserem Land verteilt werden, ist es doch nur gerecht, wenn wir darüber sprechen, dass man über eine moderate Erhöhung mehr Gleichheit auch in diesem Land schaffen kann. „ Lars Klingbeil, Parteivorsitzender der SPD

Linke fordern Milliardärssteuer

Linken-Chef Jan van Aken attackierte in Stuttgart vor allem Reiche. Bei Milliardären sei das Problem, dass sie sich die Politik kauften, sagte er. Deshalb sei eine Milliardärssteuer nötig - davon hänge ab, ob Schwimmbäder existieren könnten oder nicht.

Grüne verspotten Kanzler Merz als "Opa im Feinrippunterhemd"

Auf der Veranstaltung der Grünen in Landshut regnete es Spott für Kanzler Merz. Mit launigen Worten verspottete Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge den Kanzler als "Meckerfritzen im Kanzleramt".

So einen Kanzler hat dieses Land nicht verdient. „ Katharina Dröge, Fraktionschefin der Grünen

Der Kanzler erinnere sie an einen "Opa im Feinrippunterhemd" aus dem Ruhrgebiet, der aus seinem Fenster heraus "den ganzen Tag das Volk vollnörgelt", so Dröge. Eigentlich sei ein Regierungschef nötig, der ein Gefühl von Gemeinschaft, Zusammenhalt und auch Wertschätzung hinbekomme. Merz mache dagegen allen schlechte Laune.

AfD wehrt sich gegen Vorwurf der Vetternwirtschaft

Beim politischen Aschermittwoch der AfD äußerte sich der baden-württembergische Spitzenkandidat Markus Frohnmaier zur Verwandtenaffäre seiner Partei. Er sprach von einer "Medienkampagne", die versuche, seine Partei kleinzuhalten und deren Erfolg auszubremsen.

In der Affäre geht es um die Anstellung von Familienangehörigen bei AfD-Parlamentariern. So wurde bekannt, dass mehrere Familienangehörige von AfD-Landespolitikern aus Sachsen-Anhalt in Bundestagsbüros von AfD-Abgeordneten angestellt sind.

Der politische Aschermittwoch der CDU mit Kanzler Friedrich Merz findet am Mittwochabend in Trier statt.

