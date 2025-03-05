Politischer Aschermittwoch: Spitzenpolitiker teilen aus

Der politische Aschermittwoch ist zum Draufhauen da. Inmitten der Sondierungen hält sich aber selbst Markus Söder zurück, auch wenn er sich an seinem Lieblingsgegner abarbeitet.

CSU-Chef Söder hat in seiner Rede scharf gegen die Ex-Ampel geschossen. Wegen der Sondierungen in Berlin blieben Spitzen von CDU und SPD der Traditionsveranstaltung fern. 05.03.2025 | 2:04 min

Bayerische Fahnen umwehen ihn, die Selfiekameras strecken sich ihm entgegen. CSU-Chef Markus Söder wird empfangen wie ein Popstar. Auf der Bühne dann vollführt er eine Art Box-Tanz und dirigiert die Blaskapelle, bevor er zum Angriff übergeht. So wie es sich für den politischen Aschermittwoch gehört. Gleich zu Beginn ruft er in die Menge in Passau:

Der Spuk von drei Jahren Olaf Scholz ist ab heute Geschichte. „ Markus Söder, CSU-Chef

Achtung, hier komme jetzt Temperament, sagt Söder. Das kenne der Bundeskanzler ja nicht.

Söder verteidigt Milliarden-Paket für Verteidigung und Infrastruktur

Zehn Tage nach der Bundestagswahl und inmitten der schwarz-roten Koalitions-Sondierungen verschont der CSU-Chef die SPD ansonsten mit Kritik. Stattdessen verteidigt er den Beschluss von CDU, CSU und SPD für gigantische Ausgaben in Verteidigung und Infrastruktur: "Wir senden mit gestern Abend ein Signal nicht nur an Freunde, sondern auch an Feinde. "Was in den letzten Wochen in den USA vor sich geht, das habe sein Urvertrauen erschüttert, aber: "Wir werden unsere Muskeln trainieren und neue Stärke finden."

Nach nur drei Sondierungsgesprächen stellen Union und SPD ein Milliarden-Paket für Verteidigung und Infrastruktur vor. 05.03.2025 | 2:41 min

Söder wettert vor allem gegen Grüne

Aber es wäre hier nicht der "größte politische Stammtisch der Welt", wie es die CSU so oft betont, würde nicht auch draufgehauen werden. Und Söder haut, wie er das gerne macht, vor allem auf die Grünen. Er habe sein Versprechen gehalten, "Grün ist raus". Seinem Lieblingsgegner, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, wünsche er alles Gute:

Goodbye, gute Reise, auf Nimmerwiedersehen. „ Markus Söder, CSU-Chef

Mit Blick auf die Sondierungen mahnt Söder, die Gespräche dürften nicht scheitern, da warte die AfD nur drauf. "Wir dürfen nicht zulassen dass die AfD ihren Siegeszug fortsetzt". Söder blickt optimistisch auf eine Koalition von SPD und Union, solange in der Migrationspolitik ein "knallharter Kurs" gefahren würde. Das sei die rote Linie.

Söder fordert außerdem, nur wer in deutsche Sozialkassen einzahle, solle einen Anspruch auf Bürgergeld haben.

Lauterbach prangert „Pommespopulismus“ an

Karl Lauterbach stellt bei seinem Aschermittwochsauftritt in Vilshofen erst mal seine Maß neben dem Rednerpult ab - das seien immerhin 20 Kölsch, keine Kleinigkeit. Der Noch-Bundesgesundheitsminister springt für seinen SPD-Kollegen Hubertus Heil ein, der in Berlin sondieren muss. Das im Hinterkopf gibt sich Lauterbach ganz versöhnlich: Zwar seien die Vorschläge zur Schuldenbremse im Wesentlichen von der SPD, aber die Union habe sich in die richtige Richtung bewegt.

Trotz aller Zurückhaltung teilt Lauterbach aber dann doch gegen Söder aus: Dieser würde sich mit "Pommespopulismus" durch die McDonalds-Filialen futtern.

Und Söder? Kurz bevor sich Bayerns Ministerpräsident vom Applaus auf die Bühne tragen ließ, biss er noch für Instagram in eine Fischsemmel.

Union und SPD konnten sich auf zwei Sondervermögen für Militär und Infrastruktur einigen. Gibt es innerhalb der Parteien auch Bedenken? Einschätzungen von Andreas Kynast. 05.03.2025 | 1:33 min

Grüne und Linke werfen Merz Wortbruch vor

Grünen-Chef Felix Banaszak wirft dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz beim Politischen Aschermittwoch vor, mit dem Schulden-Beschluss von Dienstag eine Kehrtwende vollzogen zu haben:

Einen Tag nach der Wahl stellt Friedrich Merz fest: Huch, da fehlen ja ein paar Hundert Milliarden Euro! Da müssen wir jetzt aber dringend mal was machen. „ Felix Banaszak, Grünen-Chef

Auch Janine Wissler von der Linken beschuldigt Merz des Wortbruches: "Schneller hat noch niemand seine Wahlversprechen in die Tonne gekloppt." Habe Merz doch den ganzen Wahlkampf lang versprochen: keine neuen Schulden. Die frühere Parteivorsitzende warnte zudem vor einem neuen Wettrüsten.

Die AfD wettert ihrerseits mit breiter Brust gegen die Union: "Die haben Wahlkampf gemacht mit dem Wahlprogramm der AfD und jetzt machen sie linke Politik. Die haben euch verarscht nach Strich und Faden", so der AfD-Landesvorsitzende Stephan Protschka.

Söder witzelt über Ingwersmoothies und Champagner

In Passau greift Söder auch sein Lieblingsthema auf: Essen. Die Grünen würden alle Ingwersmoothies saufen, bei der FDP seien nur Champagner-People und bei der AfD gebe es braune Brühe. Die CSU habe dagegen das beste Bier und Leberkäse zu bieten, und nicht nur das mache sie zu einer teuren Partnerin - noch sei eine neue Regierung nicht in trockenen Tüchern, warnt Söder.