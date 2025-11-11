Karneval: Warum Narren in Deutschland so unterschiedlich feiern

Karneval, Fasching, Fastnacht: Am 11.11. startet die närrische Zeit - mit buntem Treiben zwischen Tradition und Moderne und teils großen regionalen Unterschieden.

Jecken feierten am 11.11.2024 den Beginn der Session auf dem Kölner Heumarkt (Archivbild). Quelle: dpa

Am 11.11. um 11:11 Uhr beginnt traditionell die fünfte Jahreszeit. Am Mainzer Fastnachtsbrunnen wird das närrische Grundgesetz, die sogenannte "Narrencharta" verlesen. In Düsseldorf erwacht der "Hoppeditz", der rheinische Erzschelm, aus seinem Senftopf. Und auf dem Kölner Heumarkt regnet es Konfetti auf die Jecken, während sich das neue Dreigestirn vorstellt.

Vielerorts besetzen die Narren symbolisch die Rathäuser und läuten die neue Saison ein. Der Reiz daran? "Für mich ist Fastnacht besonders", sagt Diether Degreif vom Mainzer Fastnachtsmuseum.

Man kann einfach in eine andere Hülle schlüpfen. „ Diether Degreif, Mainzer Fastnachtsmuseum

Auch an Weiberfastnacht feierten die Narren in den Hochburgen Mainz, Köln und Co. mit Helau und Alaaf. Doch nicht jeder ist ein Fan dieses Spektakels. 27.02.2025 | 1:32 min

Karneval, Fastnacht, Fasching: Was sagt man wo?

In weiten Teilen des Landes, insbesondere in Bayern, ist die Bezeichnung Fasching gebräuchlich. Im Westen und Nordwesten sagen die Menschen fast ausschließlich Karneval, insbesondere rund um die rheinländischen Hochburgen Köln und Düsseldorf. In Rheinland-Pfalz und Nordbaden bezeichnet Fas(e)nacht das närrische Treiben, in Württemberg und Südbaden heißt es vielerorts Fasnet.

Alle Bezeichnungen verweisen auf die christliche Fastenzeit. So soll sich Karneval zum Beispiel vom lateinischen "carne vale" ableiten, was so viel wie "Fleisch - lebe wohl" bedeutet. Traditionell verabschieden sich die Menschen an Karneval und Fastnacht von Fleisch, Süßigkeiten und Alkohol, bevor an Aschermittwoch die 40-tägige Fastenzeit beginnt.

Und wer hat’s erfunden?

"Fastnacht gefeiert wurde schon immer in verschiedensten Formen, sei es im alten Rom oder bei den Germanen", sagt Degreif. Auch im Mittelalter tauchte der Begriff schon auf.

Sogar in Japan bekannt: Bäckerin Tomomi Miyazawa aus der Berliner Bäckerei Siebert kennt den Krapfen allerdings nur als "Berliner". Wieso man das Gebäck manchmal mit Senf befüllt, berichtet ZDF-Reporterin Melanie Haack. 11.11.2016 | 5:16 min

In organisierter Form gibt es Fastnacht seit dem frühen 19. Jahrhundert. "Die Kölner haben 1823 ein Festkomitee gebildet und die Fastnacht in unserer heutigen Form mehr oder minder geprägt, sei es mit den Sitzungen, den Umzügen, dem Elferrat oder den Karnevalskappen", so Degreif. Zwar gab es auch schon vorher Karneval in Köln, jedoch ohne wirkliche Regeln.

Das war mehr oder minder wild und auch ein bisschen zügellos. „ Diether Degreif, Mainzer Fastnachtsmuseum

In München tanzen zum Straßen-Fasching traditionell die Marktfrauen auf dem Viktualienmarkt und halten damit die über 100 Jahre alte Tradition lebendig. 13.02.2024 | 1:45 min

Fasnet beginnt erst im Januar

Da die Stadt nach den Napoleonischen Kriegen preußisch besetzt war, sollte der Karneval in geordnetere Bahnen gelenkt werden. Wer feiern wollte, musste das bei der Obrigkeit zunächst beantragen. Zu diesem Zweck wurden die Karnevalsvereine gegründet. Von Köln schwappte diese organisierte Form des närrischen Treibens dann auch in andere Regionen Deutschlands über, wie etwa nach Mainz.

Große Unterschiede der rheinischen Form gibt es zur schwäbisch-alemannischen Fasnet. Die im Süden Baden-Württembergs und Teilen der Schweiz verbreiteten Traditionen sollen im Heidentum wurzeln. Die Menschen verkleiden sich in den typischen "Häs"-Kostümen, als Teufel oder Hexen, tragen geschnitzte Holzmasken und treiben den Winter aus.

Die Fasnet-Feierlichkeiten beginnen jedoch keinesfalls vor dem Dreikönigstag - anders als im Rheinland. Dort markiert der "Elfte im Elfen" den offiziellen Sessionsbeginn.

11.11. - nichts als Kommerz?

In den großen Hochburgen werden dazu teils Zehntausende kostümierte Närrinnen und Narren erwartet. Danach geht es oft schon im Dezember weiter mit großen Veranstaltungen mit Karnevalsbezug. Das sei so früher nicht typisch gewesen, sagt Experte Degreif.

In Basel beginnt die dreitägige Fastnacht mit dem traditionellen Morgenstreich um 4 Uhr in der Früh. Zehntausende standen letztes Jahr in der verdunkelten Innenstadt und verfolgten das Spektakel der Fastnachtslaternen. 19.02.2024 | 1:01 min

Die eigentliche Hochzeit der Fastnacht habe im Januar begonnen - mit den Sitzungen und Bällen der traditionellen Vereine. Das sei eine Verschiebung innerhalb der Fastnacht selbst und habe sich erst später eingebürgert - durchaus aus kommerziellen Gründen.