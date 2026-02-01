Bus kracht gegen Hauswand:13-jähriges Mädchen stirbt bei schwerem Busunfall in München
Bei einem schweren Busunfall in München ist ein 13-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Der Bus war von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt.
Bei einem schweren Busunfall im Osten Münchens ist ein 13-jähriges Mädchen gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurden sechs weitere Insassen des Linienbusses verletzt, vier von ihnen schwer. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein Linienbus im Stadtteil Trudering gegen eine Hauswand gefahren.
Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Die Polizei will nun ermitteln, ob möglicherweise ein gesundheitliches Problem bei dem Busfahrer eine Rolle spielte. Ein Fremdverschulden könne nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden.
Busfahrer unter den Schwerverletzten
Bei dem Unfall wurde eine 13-Jährige tödlich verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie erlag ihren Verletzungen noch vor Ort. Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt, darunter vier Menschen schwer - zu ihnen zählt auch der 38-jährige Busfahrer. Eingangs hieß es von der Polizei, dass mehr als zehn Menschen verletzt wurden.
Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort damit beschäftigt, die Verletzten zu versorgen. Hilfskräfte des Zentralen Psychologischen Dienst der Polizei (ZPD) und des Kriseninterventionsteams (KIT) betreuten die Angehörigen. Die Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Tausend Euro.
