Weihnachtswunder in Dortmund:Auto prallt mit ICE zusammen - Fahrer nur leicht verletzt
An einem Bahnübergang in Dortmund ist ein Auto mit einem ICE zusammengestoßen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er wurde laut Polizei nur leicht verletzt.
In Dortmund ist ein Autofahrer an einem Bahnübergang mit einem ICE zusammengeprallt - und hat dabei einen wahren Weihnachtsengel bei sich gehabt.
Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Mittwochabend mitteilte, stieß der ICE mit hoher Geschwindigkeit auf einem beschrankten Bahnübergang im Stadtteil Kirchderne mit dem dort stehenden Auto zusammen, traf aber nur den vorderen Bereich des Fahrzeugs.
Helfer finden Fahrer "stehend und ansprechbar" vor
Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die Einsatzkräfte trafen den Mann "stehend und ansprechbar neben dem Bahnübergang" an. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt.
In dem Zug konnte das Personal die Fahrgäste beruhigen - Panik entstand in dem ICE nicht. Die Bundespolizei übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.
