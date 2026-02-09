Update am Abend: AfD-Distanz zu Sellner und SPD-Reformpläne

Guten Abend,

der Umgang der AfD mit dem rechtsextremen Aktivisten Martin Sellner offenbart ein Dilemma der Parteiführung. Den Koalitionspartnern SPD und Union macht derweil die Frage nach der Finanzierung des Gesundheitssystems zu schaffen - droht ein neuer Streit? Und: In Hongkong lässt sich beobachten, wie Meinungsfreiheit den Bach runtergeht.

AfD-Spitze geht auf Distanz zu Martin Sellner

Über das Thema berichtete heute in Deutschland am 27.01.2026 um 14:00 Uhr. 27.01.2026 | 2:05 min

Das ist passiert: Die AfD-Parteiführung hat ein offizielles Schreiben an alle Verbände aufgesetzt, in dem sie dazu auffordert, keine Parteiveranstaltungen mehr mit dem rechtsextremen Österreicher Martin Sellner durchzuführen.

Die AfD-Parteiführung hat ein offizielles Schreiben an alle Verbände aufgesetzt, in dem sie dazu auffordert, keine Parteiveranstaltungen mehr mit dem rechtsextremen Österreicher Martin Sellner durchzuführen. Das ist der Hintergrund: Obwohl die Identitäre Bewegung auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht, ignorieren das Teile der Partei. Besonders brisant: Landesverbände wie der thüringische unter Björn Höcke informierten die Bundesspitze vorab nicht über ein Treffen.

Obwohl die Identitäre Bewegung auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht, ignorieren das Teile der Partei. Besonders brisant: Landesverbände wie der thüringische unter Björn Höcke informierten die Bundesspitze vorab nicht über ein Treffen. Das sagt ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann: Sie bewertet das Schreiben als "wachsweichen" Versuch der Gesichtswahrung. Da die Parteispitze keine konkreten Sanktionen bei Verstößen nennt, bleibe es bei einem bloßen Appell. Dahinter stecke die Angst vor einer Machtprobe mit den Landesverbänden und die Sorge, dass eine zu große Nähe zu Sellners verfassungswidrigen Ansichten ein AfD-Verbotsverfahren befeuern könnte.

SPD für Gesundheitsabgabe auf alle Einkommensarten

Über das Thema berichtete heute in Deutschland am 09.02.2026 um 14:00 Uhr. 09.02.2026 | 1:24 min

Das ist passiert: Die SPD-Spitze fordert eine Reform der Kassenfinanzierung. Zukünftig sollen nicht mehr nur Löhne und Gehälter, sondern alle Einkommensarten - also auch Mieteinnahmen und Kapitalerträge - zur Finanzierung von Kranken- und Pflegeversicherung herangezogen werden.

Die SPD-Spitze fordert eine Reform der Kassenfinanzierung. Zukünftig sollen nicht mehr nur Löhne und Gehälter, sondern alle Einkommensarten - also auch Mieteinnahmen und Kapitalerträge - zur Finanzierung von Kranken- und Pflegeversicherung herangezogen werden. Das ist der Hintergrund: Bisher stemmen primär Arbeitseinkommen die Kosten des Gesundheitssystems. Die SPD möchte das System auf eine breitere Basis stellen und zudem die Rentenversicherungspflicht auf Beamte, Selbstständige und Politiker ausweiten.

Bisher stemmen primär Arbeitseinkommen die Kosten des Gesundheitssystems. Die SPD möchte das System auf eine breitere Basis stellen und zudem die Rentenversicherungspflicht auf Beamte, Selbstständige und Politiker ausweiten. Darum ist das wichtig: Der Vorstoß sorgt für Zündstoff in der schwarz-roten Koalition. Die Union lehnt das Vorhaben strikt ab. CDU-Gesundheitsexpertin Simone Borchardt warnt vor einem "Blankoscheck" für das System und fordert, zuerst Effizienzreserven zu heben, statt Investitionskraft durch neue Abgaben auf Mieten und Zinsen zu schwächen.

Lebenslänglich für Jimmy Lai

Über das Thema berichtete heute Xpress am 09.02.2026 um 08:42 Uhr. 09.02.2026 | 1:26 min

Das ist passiert: Der Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai wurde wegen Verstößen gegen das Nationale Sicherheitsgesetz zu 20 Jahren Haft verurteilt. Damit dürfte der 78-Jährige den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen.

Der Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai wurde wegen Verstößen gegen das Nationale Sicherheitsgesetz zu 20 Jahren Haft verurteilt. Damit dürfte der 78-Jährige den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Das ist der Hintergrund: Lai hatte sich mit seiner eingestellten Zeitung "Apple Daily" für Meinungsfreiheit in der chinesischen Sonderverwaltungszone eingesetzt. Dem Sicherheitsapparat galt er als Drahtzieher hinter Massenprotesten für Demokratie. Lai hatte die Vorwürfe immer zurückgewiesen.

Lai hatte sich mit seiner eingestellten Zeitung "Apple Daily" für Meinungsfreiheit in der chinesischen Sonderverwaltungszone eingesetzt. Dem Sicherheitsapparat galt er als Drahtzieher hinter Massenprotesten für Demokratie. Lai hatte die Vorwürfe immer zurückgewiesen. Das sagt ZDF-Korrespondentin Elisabeth Schmidt: "Das Urteil heute ist eine letzte Warnung an Journalisten und Demokratieaktivisten. Die Meinungs- und Pressefreiheit in Hongkong schwindet immer weiter."

💡 Ratgeber: Fitter in den Tag starten

Wenn es morgens dunkel ist, kommt der Körper oft nur langsam in Gang. Warum viele im Winter müde sind und welche einfachen Mittel den Start in den Tag erleichtern können.

Über dieses Thema berichtete Volle Kanne am 27.01.2026 ab 09:05 Uhr. 27.01.2026 | 4:28 min

Olympische Winterspiele

09.02.2026 | 9:00 min

Das deutsche Ski-Duo um Simon Jocher und Linus Straßer belegt in der Team-Kombination den zehnten Platz und verpasst eine Medaille deutlich. Gold holen die Schweizer mit Franjo von Allmen, der bereits am Samstag in der Abfahrt zu Gold fuhr.

Was heute noch spannend wird:

Die deutschen Eishockey-Frauen peilen den Einzug ins Viertelfinale an. Gegen Frankreich soll dafür der nächste Sieg folgen. Das Spiel läuft schon, hier geht es zum Livestream:

Olympische Spiele : Eishockey: Frauen, Gruppe B, Deutschland - Frankreich Im dritten Spiel der Vorrunde treffen die deutschen Frauen in der Gruppe B auf das Team aus Frankreich. Um einen Platz unter den besten Acht zu ergattern, muss Deutschland in Gruppe B zwei Teams hinter sich lassen. Live Jetzt live

Und auch die deutschen Gold-Rodlerinnen sind soeben in die Olympia-Wettkämpfe gestartet und gelten als heiße Medaillenkandidatinnen. Der erste Lauf im Einsitzer ist bereits gestartet, um 18:40 Uhr steht der zweite Lauf an.

Medaillenkampf: Ab 19 Uhr steht das Skispringen der Männer von der Normalschanze an. Hier wollen die deutschen Springer ein Wort bei der Medaillenvergabe mitreden und Favorit Domen Prevc ärgern - nach starken Trainingssprüngen allen voran Philipp Raimund und Felix Hoffmann sowie ein formverbesserter Andreas Wellinger.

Olympia 2026: Zeitplan und Medaillenentscheidungen

Die Livestreams zu den Wettkämpfen finden Sie hier.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

📰 Schlagzeilen

📱Das sollten Sie sich mal anschauen

Vor Mecklenburg-Vorpommern sind große Flächen der Ostsee zugefroren. Während die Schifffahrt dadurch deutlich eingeschränkt ist, nutzen Spaziergänger die ungewöhnliche Gelegenheit zum Flanieren.

Über dieses Thema berichtete hallo Deutschland am 09.02.2026 um 11:30 Uhr. 09.02.2026 | 0:36 min

❤️ Ein Lichtblick

Die Karnevalszeit bringt bundesweit mindestens 1,96 Milliarden Euro Umsatz. Das hat eine neue Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ergeben. Besonders in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Transport und Hotels sei das Brauchtum ein "zentraler Wirtschaftsfaktor".

📺 Streaming-Tipp für den Abend

Terra Xplore: Was sind gute Väter? Mit den Ski-Legenden Christian und Felix Neureuther ergründet Psychologe Leon Windscheid, was uns Väter geben. Aktuelle Forschung bekräftigt, welchen Einfluss Papa wirklich auf unser Leben hat.

06.02.2026 | 43:31 min

👨‍🍳 Rezept des Tages: Polnische Piroggen

09.02.2026 | 5:35 min

Piroggen sind in Polen sowohl Festtagsklassiker als auch beliebtes Street Food. Mario Kotaska füllt sie mit Geflügelhack und serviert dazu aromatische Schmorzwiebeln.

Für das Rezept finden Sie hier den Download.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

David Metzmacher und das gesamte ZDFheute-Team