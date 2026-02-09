Hongkong: Aktivist Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft verurteilt

Urteil in Hongkong:Lebenslänglich für Jimmy Lai und seine Stadt
von Miriam Steimer, Peking
Das Urteil gegen den "Apple Daily"-Gründer besiegelt nicht nur sein persönliches Schicksal, sondern das von ganz Hongkong: als Symbol für das Ende der Demokratie-Rechte.
Der Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai ist wegen Verstößen gegen das Nationale Sicherheitsgesetz zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Lai habe zwei Jahre bereits abgesessen und werde 18 weitere Jahre verbüßen müssen, urteilten die Richter.
Lai ist 78 Jahre alt - das Urteil ist eine lebenslange Haftstrafe. Das harte Strafmaß soll vor allem ein Signal an die wenigen verbliebenen oppositionellen Kräfte senden: Es zeigt, wie wenig von Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit in Hongkong übrig ist, nachdem der Einfluss der autokratischen Zentralregierung Pekings in der Sonderverwaltungszone Hongkong immer weiter zunimmt. Wie wenig übrig ist von den Werten, für die auch Lai gekämpft hat. Es ist so etwas wie die allerletzte Warnung für Journalistinnen und Journalisten und Geschäftsleute.
Lai ist der erste, der unter diesen Vorwürfen verurteilt wird, deshalb wird mit diesem Urteil auch eine Art Standard gesetzt.
Lai wies die Vorwürfe immer zurück
Es ist das bisher prominenteste Verfahren im Rahmen des von China nach den Massenprotesten 2019 eingeführten nationalen Sicherheitsgesetzes. Das Gesetz mit seinen schwammig formulierten Straftatbeständen ermöglicht es der Staatsanwaltschaft und von der Regierung handverlesenen Richtern, jede Art von politischem Engagement zu kriminalisieren und die vermeintlichen Täter - Oppositionspolitiker, Journalistinnen, Gewerkschafter, Lehrer - einzusperren.
Unter diesem Gesetz wird Lai vorgeworfen, sich mit ausländischen Kräften zusammengetan und aufrührerische Artikel in seiner inzwischen eingestellten Zeitung "Apple Daily" veröffentlicht zu haben. Lai wies das immer zurück. Gut 300 Menschen sind wegen ähnlicher Vorwürfe unter diesem Gesetz verhaftet worden - eine kleine Zahl angesichts der Millionen, die 2019 gegen die Regierungspolitik auf die Straße gingen. Die Zahl reicht aber aus, um alle einzuschüchtern, die in den vergangenen sechs Jahren gelernt haben, dass es jeden treffen kann.
Peking bleibt unbeeindruckt trotz internationaler Kritik
Peking macht mit dem Urteil auch klar, dass es allem Druck trotzt: international wurde der Prozess als politisch motiviert kritisiert und Lais Freilassung gefordert. Zahlreiche Journalisten-Verbände hatten sich für Lai eingesetzt, ebenso wie Großbritannien oder US-Präsident Donald Trump.
Dreimal schuldig, hieß es im Dezember. In allen Anklagepunkten wurde Jimmy Lai verurteilt. Er sah damals dünn aus in seiner grauen Jacke, im Glaskasten im Verhandlungssaal sitzend, umringt von sieben Aufpassern. Die Verurteilung nahm er - damals wie heute- mit ausdruckslosem Gesicht entgegen, zurückgelehnt, mit verschränkten Armen, erstaunlich ruhig.
Fragen rund um Lais Gesundheitszustand
Nach fast 2.000 Tagen in Isolationshaft soll sich der Gesundheitszustand des 78 Jahre alten Medien-Moguls immer weiter verschlechtern. Laut seiner Anwälte leidet er an Diabetes und kann sich täglich nur kurzzeitig frei bewegen.
Lais Kinder werfen dem Gefängnis unzureichende medizinische Versorgung vor, Hongkonger Behörden bestreiten das. Fest steht: Im August wurden die Schlussplädoyers verschoben, weil Lai aufgrund eines medizinischen Problems mit seinem Herzen nicht vor Gericht erscheinen konnte.
Miriam Steimer ist Korrespondentin und als Studioleiterin des ZDF-Studios Ostasien zuständig für die Berichterstattung u.a. aus China, Japan, Korea und den Philippinen.
