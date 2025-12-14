  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Hongkong: Urteilsverkündung gegen "Apple Daily"-Gründer Jimmy Lai

FAQ

Demokratie-Verfechter vor Gericht:Urteil gegen Jimmy Lai besiegelt Hongkongs Schicksal

Porträt ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer

von Miriam Steimer, Hongkong

|

Lebenslänglich für Jimmy Lai? Am Montag wird in Hongkong das Urteil gegen den pro-demokratischen Medien-Mogul verkündet. Die drei wichtigsten Punkte im Überblick.

Jimmy Lai wird abgeführt

Jimmy Lai steht unter anderem wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen vor Gericht.

14.12.2025 | 0:53 min

Die ganze Welt schaut am Montag auf die Urteils-Verkündung gegen den Gründer der "Apple Daily"-Zeitung Jimmy Lai in Hongkong. Der 78-Jährige musste sich wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen verantworten. Im schlimmsten Fall droht ihm lebenslange Haft. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie geht es Jimmy Lai?

Das ist die Frage, die viele Prozessbeobachterinnen und -beobachter als die wichtigste einstufen. Nach mehr als 1.800 Tagen in Isolationshaft soll sich der Gesundheitszustand des gerade 78 Jahre alt gewordenen Medien-Moguls immer weiter verschlechtern.

Laut seiner Anwälte leidet er an Diabetes und kann sich täglich nur kurzzeitig frei bewegen. Lais Kinder werfen dem Gefängnis unzureichende medizinische Versorgung vor, Hongkonger Behörden bestreiten das.

Fest steht: Im August wurden die Schlussplädoyers verschoben, weil Lai aufgrund eines medizinischen Problems mit seinem Herzen nicht vor Gericht erscheinen konnte.

Der Vorsitzende der Wahlkommission (EAC) hält eine leere Wahlurne im Auszählungsbereich.

Bei der Parlamentswahl in Hongkong war die Beteiligung gering: Nur knapp 32 Prozent der Wahlberechtigten stimmten ab. Pekingtreue Politiker gewannen die Wahl.

08.12.2025 | 0:22 min

Was ist das sogenannte "Sicherheitsgesetz"?

Das 2020 eingeführte Gesetz mit seinen schwammig formulierten Straftatbeständen ermöglicht es der Staatsanwaltschaft und von der Regierung handverlesenen Richtern, jede Art von politischem Engagement zu kriminalisieren und die vermeintlichen Täter - Oppositionspolitiker, Journalistinnen, Gewerkschafter, Lehrer - einzusperren.

Mehr zur Beziehung von Hongkong und China:

Unter diesem Gesetz wird Lai vorgeworfen, sich mit ausländischen Kräften zusammengetan und aufrührerische Artikel in seiner inzwischen eingestellten Zeitung "Apple Daily" veröffentlicht zu haben. Lai weist das zurück.

Ein chinesisches U-Boot im südchinesischen Meer. Im Hintergrund angedeutet ein anderes Schiff.

Das Südchinesische Meer - eine stark umkämpfte, wirtschaftlich und geopolitisch bedeutende Region. Vor allem China stellt vehement Besitzansprüche. Die Lage droht zu eskalieren.

26.11.2025 | 44:15 min

Mehr als 300 Menschen sind wegen ähnlicher Vorwürfe unter diesem Gesetz verhaftet worden - eine kleine Zahl angesichts der Millionen, die 2019 gegen die Regierungspolitik auf die Straße gingen. Die Zahl reicht aber aus, um alle einzuschüchtern, die in den vergangenen fünf Jahren gelernt haben, dass es jeden treffen kann.

Warum guckt die ganze Welt auf diesen Prozess?

Kritiker halten die Vorwürfe gegen Lai für konstruiert. Ein hartes Urteil - mit womöglich lebenslänglicher Strafe - soll vor allem ein Signal an die verbliebenen oppositionellen Kräfte Hongkongs senden.

Es zeigt, wie wenig von Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit in Hongkong übrig ist, nachdem der Einfluss der autokratischen Zentralregierung Pekings in der Sonderverwaltungszone Hongkong immer weiter zunimmt.

Xi Jinping läuft eine Soldatenreihe auf einem roten Teppich ab.

Hongkong, Taiwan, das Südchinesische Meer und das Verhältnis zu den USA: Chinas Staatspräsident Xi Jinping taktiert beim Kampf um die Weltmacht an vielen Stellen.

12.05.2025 | 52:25 min
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 14.12.2025 um 20 Uhr im Beitrag "Hongkong: Urteil gegen Medien-Mogul Jimmy Lai erwartet".
Thema
China

Mehr zu Hongkong und China

  1. Hongkong wählt neuen Legislativrat

    Nach Feuerkatastrophe:Hongkong-Wahl endet mit niedriger Beteiligung

    mit Video0:18
  2. China, Hongkong: Vorsitzende der Liga der Sozialdemokraten, Chan Po-ying (Mitte) gibt die Auflösung der Liga der Sozialdemokraten bekannt.

    Druck aus China zu hoch:Hongkong: Weitere Oppositionspartei gibt auf

  3. Xi Jinping sitz hinter einem Rednerpult

    Spionage in England?:China plant eine Mega-Botschaft in London

    Britta Jäger, London
    mit Video3:06
  4. Zwei Schiffe auf hoher See: das größere beschießt das kleinere mit einem starken Wasserwerfer.

    Pulverfass Südchinesisches Meer:China provoziert mit aggressiven Machtspielen

    von Bettina Blaß
    mit Video44:15