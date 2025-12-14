Hongkong: Urteilsverkündung gegen "Apple Daily"-Gründer Jimmy Lai

Demokratie-Verfechter vor Gericht:Urteil gegen Jimmy Lai besiegelt Hongkongs Schicksal
von Miriam Steimer, Hongkong
Lebenslänglich für Jimmy Lai? Am Montag wird in Hongkong das Urteil gegen den pro-demokratischen Medien-Mogul verkündet. Die drei wichtigsten Punkte im Überblick.
Die ganze Welt schaut am Montag auf die Urteils-Verkündung gegen den Gründer der "Apple Daily"-Zeitung Jimmy Lai in Hongkong. Der 78-Jährige musste sich wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen verantworten. Im schlimmsten Fall droht ihm lebenslange Haft. Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Wie geht es Jimmy Lai?
Das ist die Frage, die viele Prozessbeobachterinnen und -beobachter als die wichtigste einstufen. Nach mehr als 1.800 Tagen in Isolationshaft soll sich der Gesundheitszustand des gerade 78 Jahre alt gewordenen Medien-Moguls immer weiter verschlechtern.
Laut seiner Anwälte leidet er an Diabetes und kann sich täglich nur kurzzeitig frei bewegen. Lais Kinder werfen dem Gefängnis unzureichende medizinische Versorgung vor, Hongkonger Behörden bestreiten das.
Fest steht: Im August wurden die Schlussplädoyers verschoben, weil Lai aufgrund eines medizinischen Problems mit seinem Herzen nicht vor Gericht erscheinen konnte.
Was ist das sogenannte "Sicherheitsgesetz"?
Das 2020 eingeführte Gesetz mit seinen schwammig formulierten Straftatbeständen ermöglicht es der Staatsanwaltschaft und von der Regierung handverlesenen Richtern, jede Art von politischem Engagement zu kriminalisieren und die vermeintlichen Täter - Oppositionspolitiker, Journalistinnen, Gewerkschafter, Lehrer - einzusperren.
Unter diesem Gesetz wird Lai vorgeworfen, sich mit ausländischen Kräften zusammengetan und aufrührerische Artikel in seiner inzwischen eingestellten Zeitung "Apple Daily" veröffentlicht zu haben. Lai weist das zurück.
Mehr als 300 Menschen sind wegen ähnlicher Vorwürfe unter diesem Gesetz verhaftet worden - eine kleine Zahl angesichts der Millionen, die 2019 gegen die Regierungspolitik auf die Straße gingen. Die Zahl reicht aber aus, um alle einzuschüchtern, die in den vergangenen fünf Jahren gelernt haben, dass es jeden treffen kann.
Warum guckt die ganze Welt auf diesen Prozess?
Kritiker halten die Vorwürfe gegen Lai für konstruiert. Ein hartes Urteil - mit womöglich lebenslänglicher Strafe - soll vor allem ein Signal an die verbliebenen oppositionellen Kräfte Hongkongs senden.
Es zeigt, wie wenig von Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit in Hongkong übrig ist, nachdem der Einfluss der autokratischen Zentralregierung Pekings in der Sonderverwaltungszone Hongkong immer weiter zunimmt.
