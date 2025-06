Hongkong: Weitere demokratische Partei löst sich auf

Fünf Jahre nach Inkrafttreten des sogenannten nationalen Sicherheitsgesetzes der chinesischen Zentralregierung in Peking gibt es in Hongkong keine Hoffnung mehr auf Demokratie: Mit der Liga der Sozialdemokraten (LSD) kündigte eine der letzten verbliebenen Oppositionsparteien in der chinesischen Sonderverwaltungszone am Sonntag ihre Auflösung an.