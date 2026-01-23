Glatteis auf A44: Tote bei Unfallserie - Wochenende wird frostig

Das winterliche Wetter hat vielerorts für glatte Straßen gesorgt. Auf der A44 bei Paderborn kam es zu einer Unfallserie mit mehreren Toten. Auch am Wochenende bleibt es frostig.

Auf der Autobahn 44 bei Paderborn ist es nach Angaben der Polizei aufgrund von Glätte zu insgesamt 18 Unfällen gekommen. Drei Menschen seien ums Leben gekommen. 23.01.2026 | 0:19 min

Es herrscht weiterhin winterliches Wetter in Deutschland - zahlreiche Straßen sind glatt und gefährlich. Bei einer Unfallserie aufgrund von Glätte auf der Autobahn 44 bei Paderborn sind am frühen Morgen drei Menschen ums Leben gekommen und mindestens elf verletzt worden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld.

Gegen 1:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei Unfälle aufgrund von Straßenglätte. Wie die Polizei weiter berichtete, kam es zu einem Unfall mit einem Lastwagen und einem mit Papier beladenen Sattelaufleger. Der Sattelaufleger brannte. Der Fahrer des Lastwagens konnte den Angaben zufolge nicht mehr aus dem Führerhaus geborgen werden und starb an der Unfallstelle. Der andere Fahrer kam ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich darüber hinaus in beiden Fahrtrichtungen aufgrund von Straßenglätte weitere 17 Unfälle mit Personen- und Sachschaden ereignet, so die Polizei. Darunter sei mindestens ein weiterer Verkehrsunfall mit zwei Toten auf der Fahrbahn in Richtung Kassel.

Schnee und Eis sorgten erst vergangene Woche in ganz Deutschland für zahlreiche Unfälle und massive Störungen. 12.01.2026 | 1:16 min

Polizei Osnabrück: Mehrere Hundert Unfälle wegen Glätte

Zudem haben Eisregen und extreme Glätte erneut zu Schulausfällen in Niedersachsen geführt, betroffen sind Schulen in Osnabrück, der Grafschaft Bentheim, im Emsland und im Landkreis Vechta. Am Morgen gab es in dem Gebiet viele Verkehrsunfälle, ein Polizeisprecher nannte die Lage auf den Straßen "katastrophal". Der Deutsche Wetterdienst warnte vor allem westlich der Weser am Freitagvormittag vor Regen oder Sprühregen, der auf gefrorenen Böden zu gefährlichem Glatteis werden kann.

In den betroffenen Landkreisen sowie in der Stadt Osnabrück fiel der Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen aus. Laut Landkreis Osnabrück ist die Betreuung für alle Schülerinnen und Schüler, die trotz des Wetters zur Schule kommen, gesichert.

Ein Tiefdruckeinfluss vom Atlantik sorgt für leichte Niederschläge und niedrige Temperaturen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dabei zwischen -6 und 9 Grad. 23.01.2026 | 4:11 min

Auf den Straßen zeigt sich nach Angaben eines Sprechers der Polizei Osnabrück ein "massives Problem": Seit den frühen Morgenstunden habe es vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln mehrere Hundert Unfälle wegen Glätte gegeben, es sei "brandgefährlich".

Wie wird das Wetter am Wochenende?

Das Wochenende wird winterlich - und teilweise glatt.

Am Samstag fällt "eine Mischung aus Regen, gefrierendem Regen und Schnee", wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. "Nur im Westen und Südwesten liegen die Temperaturen im positiven Bereich", sagt DWD-Meteorologe Marco Manitta.

Ansonsten herrscht vielerorts Dauerfrost. „ Marco Manitta, Deutscher Wetterdienst

Hier warnt der DWD vor Frost

Abends setzt in Südbayern leichter Schneefall ein, der sich nach Norden ausbreitet. "Dabei kann es auch zu gefrierendem Regen kommen", erklärt Manitta. "Auch in den übrigen Regionen besteht Glättegefahr durch überfrierende Nässe, da verbreitet frostige Temperaturen vorherrschen."

Am Sonntag bleibt es vielerorts trüb, Sonnenschein ist selten. Meist bleibt es jedoch trocken, lediglich im Nordosten fällt stellenweise etwas Schnee. Am Abend setzt in Südbayern erneut leichter Schneefall ein, der in der Nacht zum Montag auf die Mitte und den Osten übergreift. Ursache ist ein Tiefdruckgebiet, das von den östlichen Alpen nach Polen zieht.

Hier warnt der DWD vor Glätte

Dieses ist auch für die Schneefälle am Montag verantwortlich, vor allem in der Osthälfte Deutschlands. Lokal sind laut DWD fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee möglich. "Noch ist unsicher, wie weit die Schneefälle nach Westen ausgreifen und wie intensiv sie ausfallen", sagte der Meteorologe.

In jedem Fall ist mit glatten Straßen zu rechnen. „ Deutscher Wetterdienst

Lediglich im äußersten Westen und Südwesten bleibe es "meist unspektakulär", da dort die Temperaturen überwiegend im positiven Bereich liegen.

