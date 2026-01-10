  3. Merkliste
Eiskratzer und Enteisungsspray: Tipps gegen vereiste Autoscheiben

Eiskratzer, Enteisungsspray oder Wasser?:Autoscheiben enteisen: Welche Methoden am effektivsten sind

von Theresa Gläßl

|

Winterliche Temperaturen sorgen nicht nur auf den Straßen für Beeinträchtigungen, sondern auch auf der Autoscheibe. Was dagegen wirklich hilft und worauf man achten sollte.

Mehrere Enteisungsmittel und Werkzeuge auf schneebedecktem Boden.

ADAC-Experte Fabian Fährmann zeigt, wie Autoscheiben im Winter schnell und sicher frei werden und von welchen Methoden man besser die Finger lässt.

08.01.2026 | 5:55 min

Der Winter hat volle Fahrt aufgenommen - gefrorene Frontscheiben und beschlagene Autoinnenräume gehören nun zum Alltag. Viele Autofahrer stehen morgens vor ihrem Fahrzeug und fragen sich: Kratzen? Heizen? Warten? ADAC-Experte Fabian Fährmann erklärt, welche Methoden am besten funktionieren und welche Tücken es gibt.

Eines vorweg: Klare Sicht ist Pflicht. Bevor der Motor startet, müssen alle Scheiben frei sein - und zwar komplett. Das schützt nicht nur vor Bußgeldern, sondern vor allem vor gefährlichen Situationen im Straßenverkehr.

Autoreifen mit Winter-Symbol

Durch Glatteis, Schnee und Kälte wird das Auto im Winter besonders gefordert. Was ist bei der Vorbereitung auf den Winter zu beachten?

20.11.2024 | 4:33 min

Eis lösen ganz ohne Kratzer

Wer morgens nur mit einer dünnen Eisschicht konfrontiert ist, kann sich ganz leicht ein Enteisungsspray selbst mischen. Die Basis: Wasser und Reinigungsalkohol, sogenannter Isopropylalkohol, der günstig im Baumarkt oder in der Apotheke erhältlich ist. Wasser und Alkohol werden im Verhältnis eins zu eins in einer Sprühflasche zusammengemischt. Schütteln, aufsprühen, fertig. Das Eis taut nach wenigen Sekunden auf.

Wichtig ist, die Scheiben im Anschluss direkt abzuziehen, sonst kann der Alkohol mit der Zeit Dichtungsgummis am Auto austrocknen. Bei Temperaturen unter minus fünf Grad Celsius gefriert allerdings auch das Alkohol-Wasser-Gemisch in kürzester Zeit auf der Scheibe.

Alkohol hat einen wesentlich niedrigeren Gefrierpunkt als Wasser. Beim Auftragen senkt er die Temperatur auf der Scheibenoberfläche ab. Das Eis beginnt zu tauen. Bei sehr starken Minustemperaturen reicht dieser Effekt jedoch nicht mehr aus.

Montieren von Winterreifen in einer Werkstatt

Wenn die Temperaturen fallen, wird es Zeit für Winterreifen. Der ADAC testet 31 Modelle: Günstige Reifen schwächeln bei Schnee und Nässe. Was ist beim Fahren im Winter wirklich entscheidend?

23.10.2025 | 3:33 min

Der Warmwassertrick - aber richtig!

Vorsicht! Zu heißes Wasser lässt die Scheibe springen. Lauwarmes Warmes hingegen befreit sie schnell und schonend. "Ideal sind etwa 40 Grad", erklärt Fabian Fährmann. Als Faustregel: Wenn das Wasser für die Hand zu heiß ist, ist es auch zu heiß für die Scheibe.

Das warme Wasser wird am besten in eine Gummi-Wärmflasche oder in einen Plastikbeutel gefüllt. Damit langsam Bahn für Bahn über die vereiste Scheibe streichen. Das Eis schmilzt dabei schonend ab.

Auto auf dessen Motorhaube verschiedene Reinigungs-Gegenstände liegen

Nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr über: Mit diesen Hausmitteln und Lifehacks wird Ihr Auto wieder sauber.

30.04.2024 | 5:47 min

Vorbeugen spart Zeit

Noch besser, als Eis zu entfernen, ist es, gar keines entstehen zu lassen. Am besten funktionieren handelsübliche Autoscheibenabdeckungen. Aber auch einfache Pappe, über Nacht auf die Scheibe geklemmt, funktioniert.

Wichtig ist dabei, die ganze Scheibe abzudecken. Denn ein kleines Guckloch ist nicht nur riskant, sondern kann auch mit einem Bußgeld geahndet werden. "Das komplette Auto muss schnee- und eisfrei sein. Inklusive Dach, Kennzeichen und Seitenspiegel", warnt Fährmann.

Für Technikfans gibt es außerdem elektrische Eiskratzer, die mit rotierender Plastikscheibe arbeiten. Im Vergleich zu herkömmlichen Eiskratzern sind sie zwar deutlich komfortabler, jedoch nicht ganz günstig. Beim Kauf sollte man unbedingt auf eine CE-Zertifizierung achten und nicht vergessen, rechtzeitig zu laden.

Eiskratzer im Check

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Eiskratzer - aus Kunststoff oder Metall, analog oder elektrisch. Welcher kratzt am besten?

21.01.2025 | 5:59 min

Beschlagene Scheiben verhindern

Ist das Auto eisfrei, geht der Kampf oft mit beschlagenen Scheiben weiter. Ursache ist die feuchtwarme Luft, die auf das kalte Glas trifft und dort kondensiert. Heizgebläse und Lüftung helfen, brauchen aber Zeit.

Um das Ganze zu beschleunigen, hat der Experte einen Tipp: "Je sauberer die Scheibe, desto weniger beschlägt sie." Kondenswasser bleibt nämlich an Schmutzpartikeln hängen und kann sich so leichter an Oberflächen absetzen. Daher besonders in den kalten Monaten auf gereinigte Innenscheiben achten.

Beschlagene Scheiben entstehen, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Das hat verschiedene Ursachen: Feuchtigkeit aus Atemluft, nasser Kleidung oder matschigen Schuhen sammelt sich im Innenraum. Kalte Scheiben lassen den Wasserdampf zu kleinen Tröpfchen kondensieren. Schmutzfilme auf der Scheibe verstärken den Effekt, weil sich Feuchtigkeit dort schneller absetzt.

Autoinnenraum richtig reinigen

Wie befreit man den Autoinnenraum effektiv und kostengünstig von Schmutz und Dreck?

28.04.2025 | 5:29 min

Feuchtigkeit im Auto reduzieren

Damit die Scheiben gar nicht erst anlaufen, sollte man darauf achten, möglichst wenig Feuchtigkeit ins Auto hineinzutragen. Im Winter empfiehlt Fährmann daher Gummifußmatten, die keine Feuchtigkeit aufnehmen. Außerdem hilft es, vor dem Einsteigen Schnee und Matsch von den Schuhen zu klopfen. Je weniger Wasser im Innenraum verdunstet, desto weniger beschlagen die Scheiben.

Zusätzlich können Feuchtigkeitsabsorber helfen. Zum Beispiel eine Socke, gefüllt mit Reis, Salz oder Katzenstreu - alles Materialien, die Feuchtigkeit gut aufnehmen und speichern. Wird die Socke zu feucht, lässt der Effekt nach. Dann einfach auf der Heizung trocknen und wiederverwenden.

Feuchtigkeit im Auto vermeiden
:Sieben Tipps gegen beschlagene Autoscheiben

Beschlägt die Autoscheibe im Herbst und Winter ist meist Feuchtigkeit schuld daran. Wie man mit einfachen Maßnahmen Feuchtigkeit reduzieren und für klare Sicht sorgen kann.
von Sarah Hufnagel
Blick durch die Windschutzscheibe auf schemenhafte Fahrzeuge auf einer Straße während es regnet.

Quelle: dpa

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 08.01.2026 ab 09:05 Uhr.

