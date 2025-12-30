  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Seilbahn-Unfall in Italien: Etwa 100 Menschen per Heli gerettet

Italienische Alpen:Seilbahn-Unfall: Etwa 100 Menschen per Heli gerettet

|

In den italienischen Alpen prallt eine Seilbahn-Kabine gegen die Bergstation. Vier Menschen werden leicht verletzt, knapp 100 Gestrandete müssen per Hubschrauber gerettet werden.

Die Skilodge von oben

In den italienischen Alpen hat ein technischer Defekt für einen Seilbahn-Unfall gesorgt. Fast hundert Menschen mussten gerettet werden, mindestens vier trugen leichte Verletzungen davon.

30.12.2025 | 0:21 min

Bei einem Seilbahn-Unfall in den italienischen Alpen sind vier Menschen leicht verletzt und anschließend fast 100 Menschen aus einem hoch gelegenen Skigebiet gerettet worden. Wie die Bergwacht mitteilte, prallte eine Kabine der Seilbahn mit hoher Geschwindigkeit gegen die Barriere der Bergstation nahe der Gemeinde Macugnaga an der Grenze zur Schweiz.

Die Verletzten wurden nach Angaben der Bergwacht sofort mit einem Hubschrauber von der in etwa 2.800 Metern Höhe liegenden Bergstation evakuiert. Wie die Feuerwehr in Italien mitteilte, handelt es sich bei den Verletzten um drei Passagiere der Gondel sowie einen Seilbahnmitarbeiter.

Unfall-Ursache wohl technisches Problem

"Wir waren fast angekommen, als wir sahen, dass die Kabine schneller wurde. Dann sind wir gegen den Beton geprallt und übereinander gefallen", zitierte die Zeitung "Corriere della Sera" eine Passagierin der Seilbahn. "Es waren ein paar Sekunden, in denen wir nicht verstanden haben, was genau passiert ist."

Der Chef des Seilbahnbetreibers Macugnaga Trasporti e Servizi, Filippo Besozzi, sagte der Zeitung, der Unfall sei durch ein technisches Problem verursacht worden - deswegen habe die Kabine beim Einfahren in die Station nicht ausreichend abgebremst und sei gegen die Barriere geprallt.

Blick über den Stadtrand und die neue Seilbahn bei Paris

Mit altbewährten Ideen neue Lösungen finden? Im Pariser Speckgürtel pendeln täglich Millionen Menschen. Mit einer Seilbahn mit Metro-Anschluss können sie nun den zähen Verkehr unter sich lassen.

23.12.2025 | 2:00 min

Menschen mehrere Stunden auf Bergstation gestrandet

Über mehrere Stunden waren knapp 100 Skifahrer und Wanderer auf der Bergstation gestrandet. Da die Seilbahn außer Betrieb genommen wurde, mussten die Menschen in einer langwierigen Aktion schrittweise mit Helikoptern weggeflogen werden. Der Einsatz verlief laut Behörden ohne Zwischenfälle.

Die betroffene Seilbahn stammt ursprünglich aus dem Jahr 1962, war jedoch Anfang 2023 umfassend modernisiert worden. Dabei wurden unter anderem Motoren, Rollen und auch die Kabinen ausgetauscht. Die Sanierung kostete nach Angaben der Behörden rund zwei Millionen Euro. Die genaue Ursache des Unfalls wird von den Behörden nun untersucht.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtet ZDFheute Xpress am 30.12.2025 um 21:01 Uhr.
Thema
Italien

Mehr Nachrichten aus Italien

  1. Nach dem Einbruch in den Tresorraum einer Bank

    Schließfächer in Gelsenkirchen geknackt:Einbruch in Bank: Beute "im zweistelligen Millionenbereich"

    mit Video1:40
  2. Ein Screenshot aus einem Video zeigt eine Bergstation an einer Seilbahn in den italienischen Alpen.

    Italienische Alpen:Seilbahn-Unfall: Etwa 100 Menschen per Heli gerettet

    mit Video0:21
  3. Rettungskräfte räumen am 21.11.2025 die Trümmer eines Wohnhauses in Ternopil weg, das bei einem russischen Angriff schwer beschädigt wurde.
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  4. Eine Anzeigetafel informiert über Zugausfälle im Bahnhof St Pancras International.

    Massive Probleme nach Stromausfall:Eurotunnel: Zugverkehr teilweise wieder aufgenommen

    mit Video0:17
  5. Ein Huthi-Soldat am Maschinengewehr in Sanaa, Jemen
    FAQ

    Emirate ziehen Militär ab:Machtkampf im Jemen - Worum geht es?

    mit Video14:47
  6. Ein Gedenkstein und Kerzen liegen auf einer Grünfläche am Fronhof zum Gedenken der Opfer ein Jahr nach dem Terroranschlag von Solingen.

    Untersuchungsausschuss in NRW:Zähe Aufarbeitung nach Terroranschlag von Solingen

    von Ralph Goldmann
    mit Video3:02
  7. US-Präsident Donald Trump hält am 29. Dezember 2025 im Mar-a-Lago-Club eine Pressekonferenz mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu ab.
    Interview

    Angebliche Attacke auf Putin-Residenz:Trump "größtmöglicher Lautsprecher" für Desinformation

    mit Video1:52
  8. Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt an einem Treffen mit den stellvertretenden Verteidigungsministern Russlands in Moskau teil.
    Faktencheck

    Vorwurf der Drohnenattacke:Was wir zum angeblichen Angriff auf Putins Residenz wissen

    von Jan Schneider
    mit Video1:52