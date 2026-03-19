KI, Mangas, Donau: Womit die Leipziger Buchmesse 2026 lockt

Besucherrekord erwartet:KI, Mangas, Donau: Womit die Leipziger Buchmesse lockt
von Steffi Moritz-Möller
Die Macher der Leipziger Buchmesse rechnen wieder mit einem Besucherrekord. Sie locken mit 3.000 Veranstaltungen und mehr als 300 Leseorten. Dazu ist Literatur-Prominenz zu Gast.
Literaturfans aus aller Welt machen Leipzig bis Sonntag wieder zu Europas größtem Lesefestival. Bestseller-Autoren wie Sebastian Fitzek, Marc-Uwe Kling, "Bridgerton"-Autorin Julia Quinn, Bernhard Schlink oder Juli Zeh stellen ihre Bücher vor und laden zum Miteinander ein, und das nicht nur auf dem Messegelände - die ganze Stadt wird im Lesefieber sein. Gelesen wird unter anderem in Straßenbahnen, auf dem Friedhof, im Gericht, in Museen und Kirchen, Cafés und Kneipen.
Mehr als 2.000 Verlage aus 54 Ländern
Insgesamt 2.044 Verlage und Medienunternehmen aus 54 Ländern beteiligen sich an der Buchmesse.
Erstmals wird es kein Gastland geben. Die Messe richtet sich inhaltlich neu aus, soll mehr thematisch aufgestellt sein.
"Donau - unter Strom und zwischen den Welten" ist das diesjährige Fokusthema mit einer eigenen großen Donau-Bühne. Es geht dabei um die zehn Länder, die die Donau durchfließen und in denen sich im Laufe der Jahrhunderte Herrschaften, politische Systeme und Landessprachen geändert haben, Grenzen wurden verschoben und von Menschen auf der Flüchtlingsroute 2015 überwunden.
Literarische Botschaften sollen hörbar und lesbar gemacht werden aus einem Raum, der wie kaum ein anderer von Umbrüchen geprägt ist.
Weimer sagt Termine auf Buchmesse ab
Begleitet wird die Buchmesse diesmal von Diskussionen rings um die Entscheidung des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer, der wegen "verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse" drei linke Buchhandlungen von der Nominierungsliste für den Deutschen Buchhandlungspreis streichen ließ und die Verleihung schließlich ganz absagte.
Da mit Protesten zu rechnen ist, sagte Weimer alle Termine am Donnerstag ab und kam nur zur Eröffnungsfeier am Mittwochabend. Seine Rede im Gewandhaus in Leipzig wurde immer wieder von Zwischenrufen unterbrochen.
Forum Mensch und KI: Geschichten aus der Zukunft
Künstliche Intelligenz verspricht auf der Buchmesse jede Menge Unterhaltung, geht aber auch der Frage nach: Ist KI nun Heilsversprechen oder Untergangsszenario?
Junge Menschen müssten noch mehr beim Umgang mit Medien gefördert werden, um Deepfakes, Fake News und KI-Algorithmen zu erkennen.
Ein absolutes Highlight - auch fürs Auge - wird die Manga Comic Con sein. Die Szene bereitet sich seit Monaten darauf vor und wird großartig kostümiert im Zeichen ihrer Helden für die besten Fotomotive der Messe sorgen. Zahlreiche bekannte Mangaka, darunter Stars aus Japan und anderen Teilen der Welt, haben sich angemeldet. Leipzig wird damit wieder zu einem rauschenden Fest für alle Manga-, Comic- und Anime-Fans, die auch dem Cosplay Wettbewerb und der Cosplay Performance Meisterschaft entgegenfiebern.
Überhaupt will man bei dieser Buchmesse junges Publikum ansprechen. Zahlreiche Kinder- und Jugendbuchverlage, ein Jugendcampus und eine eigene New-Adult-Welt werden Überraschendes und Treffen mit den Lieblingsautoren bieten. Getanzt und gelesen wird bei der legendären LitPop-Party.
Preis der Leipziger Buchmesse
Am Donnerstag wird mit Spannung die Verleihung des Leipziger Buchpreises erwartet, wie immer in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Nominiert sind unter anderem Helene Bukowski mit "Wer möchte am Leben bleiben" und Elli Unruh mit ihrem Debüt "Fische im Trüben". Alle Preisträger sind natürlich an den Messetagen zu Lesungen unterwegs.
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