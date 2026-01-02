Prag ist Schauplatz des neusten Romans von Dan Brown - und damit Ziel für Literaturfans. Sie können jetzt die Orte des Buches bei speziellen Stadtführungen selbst erleben.

Der Bestsellerautor macht die tschechische Hauptstadt literarisch sichtbar. Wie Romane Wahrnehmung und Reisetrends beeinflussen - und warum Fans Dan Browns Spuren folgen. 18.12.2025 | 2:10 min

Prag ist bekannt für seine verwinkelten Gassen in der historischen Altstadt, eindrucksvolle Bauwerke wie die Karlsbrücke oder die Prager Burg und eine Atmosphäre, die magisch wirkt. Jahr für Jahr bringt dies rund acht Millionen Touristen in die tschechische Hauptstadt - seit Kurzem auch Fans des US-amerikanischen Thriller-Autors Dan Brown. Der Grund: Sein Anfang September veröffentlichter Roman "The Secret of Secrets", der in Prag spielt und die Stadt zu einem Schauplatz voller Spannung und Geheimnisse macht.

Dan Browns Faszination für die "mystische Hauptstadt Europas"

Dass die Wahl des Schauplatzes ausgerechnet auf Prag fiel, überrascht nicht: Dan Brown besuchte die Stadt mehrmals und hat seitdem eine ganz besondere Beziehung zu ihr. Auch sein neuer Roman dreht sich um das menschliche Bewusstsein und Symbolik, daher ist Prag wie geschaffen für Dan Brown. Für ihn ist eine Stadt weit mehr als eine Kulisse - sie ist ein eigenständiger Charakter in einem Roman. Er selbst beschreibt es so:

Ein Ort ist für mich wie ein Charakter für ein Buch, und es gibt nur wenige so schöne und mysteriöse Charaktere wie Prag - die mystische Hauptstadt Europas. „ Dan Brown, Autor

Stadtführung zwischen Realität und Fiktion

Am Alten Jüdischen Friedhof erklärt Dáša Dvorská, Stadtführerin in Prag, den sechs Teilnehmern der Dan-Brown-Tour, was es mit der Legende des Golems auf sich hat, der Lehmfigur aus der jüdischen Mystik. Die Legende des Golems wurde von Rabbi Löw erschaffen, vor dessen Grab die Literaturfans stehen. Hier war auch Browns Romanfigur Golem unterwegs: "Aber der Golem, den Brown kreiert hat, sieht anders aus und hat andere Eigenschaften", sagt Dvorská. So kommt die Figur aus dem Buch zum Friedhof, um Ruhe zu finden.

Dass die Realität nicht immer mit der Fiktion in Browns Roman übereinstimmt, wird deutlich, als die Teilnehmer der Führung auf der Karlsbrücke stehen und auf die Moldau schauen. Landet Hauptcharakter Robert Langdon tatsächlich in der Moldau, nachdem er aus dem Fenster des Four Seasons Hotels gesprungen ist? Wohl kaum - stattdessen würde er wohl eher Bekanntschaft mit dem Prager Kopfsteinpflaster machen. Denn die Moldau fließt 20 Meter weit entfernt.

Stadtführerin Dvorská erklärt: "Dan Brown wählte Orte aus, die ihm gefielen, die er interessant fand, und er platzierte die Handlung des Buches dort. Es gibt einige Dinge, die nicht mit der Realität übereinstimmen."

Erst die Tour, dann der Roman

Wer nun glaubt, dass die Teilnehmer der Stadtführung den Thriller schon gelesen haben, liegt falsch: "Wir lieben Dan Brown, konnten das Buch aber noch nicht lesen. Dann werden wir erfahren, wo all dies hinführt und woher Brown seine Inspiration nimmt", sagt Teilnehmer Rob. Auch Julie kennt das Buch noch nicht, aber als echter Dan-Brown-Fan hat sie bereits andere Touren zu Büchern des weltberühmten Autors besucht.

Wenn ich das Buch lese, dann kann ich mich viel besser an all diese Orte erinnern. „ Julie, Teilnehmerin der Stadtführung

In Prag erfahren die Teilnehmer mehr über die Handlung des Thrillers von Dan Brown. Wenn es dann aber noch um die tschechische Hauptstadt geht, umso besser:

Ich habe nicht nur etwas über die Handlung des Romans, sondern auch über die Legende und Geschichte der Stadt gelernt. „ Esbilinda, Teilnehmerin der Stadtführung

Alle Teilnehmer verbindet eine Erfahrung: Sie haben etwas Neues über die Welt ihres Lieblingsautors gelernt - und über die wunderbar vielseitige Stadt Prag.