Weimer sagt Verleihung ab: Kontroverse über Buchhandlungspreis

Kulturstaatsminister Weimer in Kritik:Streit eskaliert: Vergabe des Buchhandlungspreises abgesagt
Nach dem Ausschluss linker Buchläden sagt Kulturstaatsminister Weimer die Verleihung des Buchhandlungspreises ab. Schriftsteller kritisieren, die Meinungsfreiheit nehme Schaden.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) lässt die Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises auf der Leipziger Buchmesse absagen. Hintergrund für die Entscheidung sei eine Debatte um die Streichung von drei Juryvorschlägen, teilte ein Sprecher des Beauftragten für Kultur und Medien (BKM) mit. Weimers Entscheidung, drei linke Buchläden von der Liste für den Buchhandlungspreis zu streichen, hatte für massive Kritik gesorgt.
Die Debatte drohe, den eigentlichen Sinn der Verleihung - die Ehrung unabhängiger Buchhandlungen - zu überlagern
Ursprünglich hätte die Verleihung am 19. März im Rahmen der Leipziger Buchmesse stattfinden sollen. Nun würden die ausgewählten Buchhandlungen ihre Urkunden und das Preisgeld auf direktem Wege erhalten, so der Sprecher. Die Hauptpreise sollen in gesonderter Form bekanntgegeben werden.
Schriftstellern sehen Meinungsfreiheit bedroht
Zuvor hatte Weimer drei Geschäften aus Berlin, Bremen und Göttingen die Teilnahme wegen Extremismusverdachts verwehrt, was teils auf Kritik gestoßen ist. Im Raum steht der Vorwurf, der Ausschluss der drei Buchhandlungen durch Weimer könnte unter Rückgriff auf ein regierungsinternes Verfahren erfolgt sein, das staatliche Finanzierung mutmaßlich extremistischer Vereinigungen und Veranstaltungen möglichst verhindern soll. Es sieht entsprechende Anfragen von Ministerien beim Bundesverfassungsschutz vor.
Die Schriftstellervereinigung PEN Deutschland erklärte angesichts des Falls, dass Meinungsfreiheit und -vielfalt auch die Freiheit der Buchhändler umfasse.
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels forderte anschließend von Weimer und der Bundesregierung eine Offenlegung der Gründe. "Die Kunst- und Meinungsfreiheit sind für die Arbeit der Buchhandlungen und unsere gesamte Gesellschaft von größter Bedeutung", erklärte der Börsenverein.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr Kultur-Nachrichten
Umgang mit Nahost-Konflikt auf Festival:Tricia Tuttle bleibt Berlinale-Chefinmit Video0:41
Filmförderung für Deutschland:Investitionspakt: Bessere Filme, teurere Streaming-Abos?von Dennis Bergermit Video1:31
Debatte um mögliche Interessenkonflikte:Weimer trennt sich vorläufig von seinen Verlagsanteilenmit Video6:43
Was sich bei Spotify und Co. ändern soll:Herbert Grönemeyer: Streamingindustrie "zerstört Existenzen"von Karsten Gravertmit Video43:27