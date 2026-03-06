Berlinale und Buchhandel: Kulturbetrieb unter Weimer in Aufruhr

Der Kulturbetrieb findet unter Staatsminister Weimer keine Ruhe: Auf Antisemitismus-Vorwürfe bei der Berlinale folgen Buchhandlungen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Der Berlinale-Aufsichtsrat hat beschlossen, dass Intendantin Tricia Tuttle weitermacht, aber mit einem "beratenden Forum" und einem Verhaltenskodex. Im Interview nimmt sie dazu Stellung. 05.03.2026 | 2:55 min

Bei der Preisverleihung der Berlinale am 21. Februar sprach ein palästinensischer Regisseur vom Genozid in Gaza und der seiner Meinung nach deutschen Beteiligung daran. Es folgte der Vorwurf: Berlinale-Chefin Tricia Tuttle sei nicht entschieden genug gegen propalästinensische Propaganda während des Filmfestivals vorgegangen.

Einschränkung der Kunst- und Meinungsfreiheit?

Während einige daraufhin ein entschiedenes Eingreifen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gegen Antisemitismus im Kulturbetrieb forderten, sehen andere die Freiheit der Künste und die Autonomie der Kulturinstitutionen bedroht. Aus der Kulturszene kamen Unterstützerbriefe, der Deutsche Kulturrat warnte vor einer Einschränkung der Kunst- und Meinungsfreiheit.

Hunderte Filmschaffende hatten sich in einem offenen Brief hinter Berlinale-Intendantin Tuttle gestellt. Sie warnten vor Eingriffen in Freiheit und Unabhängigkeit des Filmfestivals. 26.02.2026 | 0:41 min

Im Raum stand auch die Frage, ob die Berlinale-Chefin abgesetzt werden soll oder ob sie selbst zurücktritt. Seit dieser Woche ist jedoch klar: Tuttle bleibt.

Der antisemitische Diskurs überdecke den künstlerischen Diskurs, sagte Weimer am Mittwoch dieser Woche im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien. Er bedauere, dass die Arbeit der Berlinale durch politischen Aktivismus überlagert werde.

Die Berlinale hat Glamour und große Filmkunst – wie genau bringt ein Festival das alles zusammen? "aspekte" mit internationalen Stars und einem Blick hinter die Kulissen. 21.02.2026 | 47:00 min

Verschärft sich der Diskurs?

Doch eine weitere kulturpolitische Debatte kam diese Woche dazu - die über den Buchhandlungspreis.

Drei Buchhandlungen wurden durch die Entscheidung des Kulturstaatsministers wegen "verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse" vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen. Der Grund: Der Verfassungsschutz ordnete sie in seinem Bericht einem linken politischen Spektrum zu.

Weimer: Extremismus "entschlossen und konsequent begegnen"

Weimer griff mittels des sogenannten "Haber-Verfahrens" in die Entscheidung ein. Vor der Kamera wollte sich der Kulturstaatsminister dazu nicht äußern. Auch eine Interviewanfrage zur Berlinale-Aufsichtsratssitzung sagte er Mitte der Woche ab.

Was ist das Haber-Verfahren? Das Haber-Verfahren wird seit 2004 vom Bundesinnenministerium angewendet. Es ermöglicht dem Bundeskanzleramt, den Bundesministerien und den Bundesbehörden, beim Bundesamt für Verfassungsschutz zu erfragen, ob "verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse" über Personen oder Organisationen, die staatliche Fördergelder beantragt haben, vorliegen. Welche Erkenntnisse das genau sind, darüber wird keine Auskunft erteilt. Die Personen oder Organisationen werden auch nicht über diese Abfrage informiert. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts stellte 2022 klar: Geheimdienstinformationen dürfen nur an Stellen, die nicht Polizei oder eine andere Strafverfolgungsbehörde sind, übermittelt werden, wenn es um den Schutz eines besonders gewichtigen Rechtsgutes geht.

In einer Pressemitteilung seines Hauses hieß es:

Die Entscheidung entspricht der politischen Linie der Bundesregierung, Extremismus in jeder Form entschlossen und konsequent zu begegnen. „ Pressemitteilung des Kulturstaatsministers

Empfänger von Steuergeldern müssten auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen.

Regelmäßig ist Cherno Jobatey mit Politikern im Gespräch, um sie in ihrem privaten Umfeld zu zeigen. Dieses Mal ist der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, zu Gast. 17.02.2026 | 4:32 min

Buchhandlungen kündigen Klagen an

Auf der Webseite der "Buchhandlung zur schwankenden Weltkugel" kündigten Anwälte eine gemeinsame Klage mit den anderen beiden betroffenen Buchhandlungen an. Sie werde in der kommenden Woche eingereicht.

Die drei Buchläden seien von einer Fach-Jury für den Preis bestimmt worden, weil sie "ein literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung engagieren". Weiter heißt es in der Pressemitteilung:

Daneben besteht ein grundrechtlich geschütztes Interesse zu erfahren, wer genau, wann und warum auf die Preisvergabe diesen bislang beispiellosen Einfluss genommen hat. „ Pressemitteilung der "Buchhandlung zur schwankenden Weltkugel"

Empörung bei Linken und Grünen

Auch die politische Empörung ist groß. Der kultur- und medienpolitische Sprecher der Linken, David Schlesinger, schrieb auf Instagram, die Debatten um die Berlinale und den Deutschen Buchhandlungspreis zeigten ein Muster, welches zunehmend irritiere.

Staatliche Kulturförderung zum Instrument politischer Kontrolle zu machen, verbietet sich. „ David Schlesinger, kultur- und medienpolitischer Sprecher der Linken

"Wenn die Einschätzung des Inlandsgeheimdienstes kulturpolitische Entscheidungen der Bundesregierung leitet, sind Meinungs-, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit ernsthaft in Gefahr", so Schlesinger weiter.

Im November reagierte Kulturstaatsminister Weimer auf wachsenden Druck: Nach Vorwürfen um mutmaßliche Interessenkonflikte überließ er seine Anteile an der Weimer Media Group einem Treuhänder. 21.11.2025 | 2:39 min

Die Deutsche Presse-Agentur zitierte den Vorsitzenden des Kulturausschusses im Deutschen Bundestag, Sven Lehmann (Grüne). Das Vorgehen atme "den Geist der politischen Willkür" und schüre ein "Klima der Vorzensur", sagte er.

Börsenverein lehnt politische Einmischung ab

Auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels meldete Zweifel am Verfahren an, wie ihr Vorsteher, Sebastian Guggolz, sagte:

Wir als Börsenverein setzen uns ausdrücklich ein für die Freiheit des Wortes, die Vielfalt des literarischen Angebots und die Unabhängigkeit der Buchhandlungen als Orte des offenen, kritischen Austauschs. „ Sebastian Guggolz, Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Die Würdigung der kulturellen Leistung einer Buchhandlung von einer etwaigen politischen Ausrichtung ihres Sortiments abhängig zu machen, lehne der Börsenverein grundsätzlich ab.

Henriette de Maizière ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.