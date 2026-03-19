Jede dritte Klinik in Deutschland von Insolvenz bedroht

Hoffnung auf Verlängern der Finanzhilfen:DKG warnt: Jede dritte Klinik "von Insolvenz bedroht"
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft zeichnet ein düsteres Bild von der Lage der Krankenhäuser in Deutschland. Vielen Kliniken gehe es "richtig schlecht".
Landkreise und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warnen vor einem weiteren Kliniksterben und fordern eine Verlängerung der Finanzhilfen.
"Aktuell schreiben 80 Prozent der Kliniken Rote Zahlen; ein Drittel der Häuser in Deutschland ist von Insolvenz bedroht", sagte der DKG-Vorsitzende Gerald Gaß der "Rheinischen Post". Jede sechste Klinik (16 Prozent) ist demnach stark insolvenzgefährdet, zusätzlich jede fünfte (21 Prozent) gefährdet.
DKG fordert Verlängerung der Finanzhilfen
Gaß fordert Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) dringend auf, die auf ein Jahr angelegten Finanzhilfen zu verlängern. Im kommenden November wolle die Regierung die staatliche Ausgleichszahlung streichen, die der Bund den Krankenhäusern zur Stabilisierung der Finanzlage seit November 2025 gewährt. Es gehe um vier Milliarden Euro, erläutert Gaß.
Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Achim Brötel, ergänzte, besonders betroffen seien Häuser mit kirchlichen und freigemeinnützigen Trägern. Aber auch den kommunalen Krankenhäusern gehe es richtig schlecht, "weil wir als Träger einen Defizitausgleich in der momentan erforderlichen Höhe schlicht nicht mehr leisten können", sagte Brötel der "Rheinischen Post".
Allein die Landkreise hätten von 2023 bis 2025 rund 25 Milliarden Euro aufgebracht, um die Verluste ihrer Kliniken auszugleichen. Die Krankenhausreform müsse nachgebessert werden, forderte Brötel.
Kliniken wollen mehr Zuzahlung der Patienten
Die DKG spricht sich außerdem für eine höhere Zuzahlung der Patienten bei Klinikaufenthalten aus.
Gaß ergänzt in der "Rheinischen Post": "Die Zuzahlung war 2004 mit zehn Euro pro Tag eingeführt worden, seither wurde sie nicht erhöht". Er verwies zugleich auf eine Härtefall-Regelung und eine Begrenzung auf maximal 28 Tage, für die man bei Klinikaufenthalten bezahlen muss.
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