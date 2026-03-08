Personalmangel, knappe Finanzen und die Krankenhausreform setzen kleine Kliniken unter Druck. Die Landklinik Wriezen zeigt, wie angespannt die Versorgung im ländlichen Raum ist.

Leben retten in der Provinz: Notarzt Kai und sein Team geben alles, um Patienten auf dem Land schnell zu helfen. Ein Wettlauf gegen die Zeit und gegen die Entfernungen. 03.03.2026 | 28:35 min

Die medizinische Versorgung auf dem Land wird zunehmend schwieriger. Der Alltag in der Landklinik Wriezen im östlichen Brandenburg, nahe der polnischen Grenze, ist geprägt von enormem persönlichem Einsatz und wachsendem Druck.

Die Personalnot ist groß, die Finanzen sind knapp, das Einzugsgebiet riesig und die Bevölkerung überdurchschnittlich alt. Viele Patientinnen und Patienten leben allein, verfügen über kein Auto und sind auf einen schlecht ausgebauten Nahverkehr angewiesen. Im Notfall kann das zum Problem werden.

In den letzten Jahren stieg nicht nur die Anzahl der Einsätze. Es rufen auch immer mehr Menschen an, die keine dringende Hilfe brauchen. 09.08.2025 | 1:34 min

Lange Wege in Brandenburg eine Herausforderung für den Rettungsdienst

Auch für den Rettungsdienst ist die ländliche Struktur eine besondere Herausforderung. Die Anfahrtswege sind lang, viele Einsätze ein Wettlauf gegen die Zeit - und die Entfernungen.

Notarzt Kai erlebt regelmäßig, dass schwerkranke Patientinnen und Patienten zunächst stabilisiert und anschließend in größere Kliniken verlegt werden müssen. "Die Wege auf dem Land sind meistens weiter als in der Stadt, wenn wir zum Beispiel einen kritischen Patienten zur nächstgelegenen Stroke Unit bringen müssen", erklärt der 43-Jährige.

Das ist der Nachteil für Patientenversorgung im ländlichen Gebiet. „ Kai, Notarzt in der Region Wriezen

Medizin in der Provinz: Mit Teamgeist und Verantwortungsgefühl hält das Klinikpersonal den Betrieb am Laufen. Das Krankenhaus funktioniert, weil Menschen über ihre Grenzen gehen. 10.03.2026 | 28:40 min

Teamgeist zählt

Die Klinik funktioniert vor allem durch Menschen, die ihren Beruf nicht nur ausüben, sondern leben. Krankenschwester Birgit hat bereits zu DDR-Zeiten hier gelernt und erlebt, wie sich das Gesundheitswesen verändert hat. Heute prägen Effizienzvorgaben und Kostendruck den Alltag stärker als früher.

Fällt Personal aus, gibt es kaum Reserven. "Sobald eine Kollegin krank ist, dann ist sofort ein Engpass da", berichtet die 61-Jährige. Das bedeute auch manchmal den Verzicht auf einen freien Tag.

Aber ich muss sagen, es ist bei uns kein Problem im Team. „ Birgit, Krankenschwester in der Landklinik Wriezen

Was Krankenhäuser belastet

Steigende Energie- und Materialkosten, Inflation und jahrelanger Sparzwang belasten viele Krankenhäuser. Bundesweit schreiben rund drei Viertel aller Kliniken rote Zahlen. Kleine Häuser trifft es besonders hart, weil sie weniger Fälle und geringere Einnahmen haben.

Gesundheit ist für jeden von zentraler Bedeutung. Auch die Wirtschaft profitiert, wenn Menschen seltener durch Krankheit ausfallen. Doch ist unser Gesundheitssystem überhaupt noch bezahlbar? 21.01.2026 | 21:05 min

Klinik in Wriezen ist unverzichtbar

Wriezen ist ein sogenanntes Sicherstellungskrankenhaus. Das bedeutet: Die Klinik ist für die medizinische Grund- und Notfallversorgung in der Region unverzichtbar und darf nicht schließen - trotzdem unterliegt sie wirtschaftlichen Zwängen.

Die bundesweite Krankenhausreform verstärkt den Druck. Künftig soll nicht mehr jedes Krankenhaus jede Behandlung anbieten, sondern vieles in spezialisierten Zentren stattfinden, also dort, wo es genug Erfahrung, Personal und Technik gibt. Zudem sollen mehr Behandlungen ambulant durchgeführt werden.

Zur Bekämpfung des Ärztemangels in ländlichen Regionen bietet Nordrhein-Westfalen ein Landarztprogramm an. Jungen Menschen können auch ohne Top-NC Medizin studieren, wenn sie sich verpflichten, Landarzt zu werden. 04.09.2025 | 1:57 min

Auch für Notfälle braucht es Infrastruktur in Kliniken

Für kleine Kliniken hat das weitreichende Folgen: Wenn stationäre Leistungen wegfallen, sinken auch die Einnahmen. Gleichzeitig müssen die Kliniken weiter rund um die Uhr Notfälle behandeln können und dafür Personal, Geräte und Räumlichkeiten bereithalten - auch wenn sie nicht ständig ausgelastet sind.

Mit der Krankenhausreform soll diese ständige Bereitschaft künftig besser vergütet werden; wie hoch diese zusätzlichen Zahlungen aber letztlich ausfallen und ob sie die laufenden Kosten abdecken, ist noch nicht abschließend geregelt. Für Häuser wie Wriezen bleibt deshalb unklar, wie stabil ihre finanzielle Zukunft sein wird.

Die SPD will Kapital- und Mieteinkünfte für die Finanzierung von Pflege und Krankenkassen heranziehen, um Beiträge zu senken. Kritiker warnen vor noch mehr Bürokratie. 17.02.2026 | 2:37 min

Bleiben internationale Fachkräfte?

Um die Versorgung in der Landklinik zu sichern, spielen internationale Fachkräfte eine wichtige Rolle. Das Ärzte-Ehepaar Anoop und Meghana ist aus Indien nach Brandenburg gekommen, um hier ihre Facharztausbildung zu absolvieren. Eigentlich habe er nach Berlin gewollt, aber da gebe es keine Stellen, erzählt Anoop.

Wriezen ist abgelegen, hier wollen viele nicht hin. Aber mir gefällt es sehr gut in Wriezen. „ Anoop, macht Facharztausbildung an der Landklinik Wriezen

Doch beide stehen vor der Frage, ob sie langfristig bleiben können - und wollen, in einer Region, in der die AfD zuletzt knapp 35 Prozent erzielt hat. Zudem ist die Landklinik ein sogenannter Grundversorger, komplexe Fälle werden in größere Kliniken verlegt. Damit sind die Weiterbildungsmöglichkeiten begrenzt.

Soll die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall eingeschränkt werden? "Ja", sagt der Bundesgeschäftsleiter von "Der Mittelstand. BVMW e.V.“, Hans-Jürgen Völz. Frank Werneke, Vorsitzender ver.di, hält dagegen. 08.01.2026 | 10:30 min

Die Landklinik Wriezen funktioniert, weil viele Mitarbeitende mit hohem persönlichem Einsatz die medizinische Versorgung der Bevölkerung sichern - oft über ihre Belastungsgrenzen hinaus. Doch wie tragfähig ist ein solches System, das sich zunehmend auf den Einsatz Einzelner stützt? Wie medizinische Versorgung in der Provinz künftig aussieht, hängt vor allem davon ab, welche Prioritäten Politik und Gesellschaft setzen.