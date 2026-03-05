Pflege: Jeder dritte Heimbewohner benötigt Sozialhilfe

Studie der Krankenkasse DAK:Jeder dritte Pflegeheimbewohner benötigt Sozialhilfe
37 Prozent der Menschen in Pflegeheimen sind 2026 auf Sozialhilfeleistungen angewiesen. Und ohne Reformen könnten die Belastungen weiter steigen, warnt eine Studie.
Immer mehr Bewohner in Pflegeheimen sind nach einer Auswertung der Krankenkasse DAK auf Sozialhilfe angewiesen. "Die Sozialhilfequote in Pflegeheimen erreicht 2026 den neuen Höchstwert von 37 Prozent", heißt es in der Studie, die ZDFheute vorliegt. Zunächst hatte die "Rheinische Post" berichtet.
Ohne Reformen könnte die Zahl bis zum Jahr 2035 demnach ungebremst auf knapp 43 Prozent ansteigen. DAK-Vorstandschef Andreas Storm erklärte:
Sozialhilfe: Strom fordert "neuen Finanzierungsmix"
Derzeit beziehen der Auswertung nach 309.000 Menschen Sozialhilfe in Pflegeheimen. Die Zahl könnte sich demnach in den nächsten neun Jahren um 15 Prozent auf 356.000 Betroffene erhöhen.
Die Studie hat der Gesundheitsökonomen Heinz Rothgang im Auftrag der DAK erstellt. Storm fordert:
Und weiter: "Das Ziel muss eine faire Lastenverteilung zwischen Beitragszahlenden, Pflegebedürftigen und Steuerzahlenden sein."
Studie bringt "Pflegedeckel" ins Spiel
Eine Deckelung der pflegebedingten Eigenanteile auf einen Höchstbetrag von 1.000 oder 1.200 Euro im Monat würde die Lage laut Studie etwas entspannen. Die Sozialhilfequote würden demnach dann auch im Jahr 2035 zwischen 32 und 37 Prozent liegen.
