Kassenärzte-Chef: Freiwillige Leistungen der Kassen abschaffen

Massives Defizit bei Krankenkassen:Kassenärzte-Chef will freiwillige Leistungen abschaffen
Ob Homöopathie oder Zahnreinigung - die freiwilligen Leistungen der Kassen sind umstritten. "Nice-to-have-Leistungen" sollten abgeschafft werden, fordert Kassenärzte-Chef Gassen.
In der Debatte um Einsparungen im Gesundheitssystem hat Kassenärzte-Chef Andreas Gassen die komplette Abschaffung der häufig für Marketingzwecke genutzten freiwilligen Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen gefordert. Den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) sagte er:
"Es kann doch nicht sein, dass Kassen die Vergütung für Leistungen, die durch den Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossen worden sind, kürzen wollen und gleichzeitig hohe Summen für werbewirksame Dinge bezahlen", sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) mit Blick auf Forderungen der Kassen, die Honorare der Ärzte zu kappen.
- Individuelle Gesundheitsleistung: Wenn Patienten beim Arzt unnötig zahlen
Gassen: Einsparvolumen von einer Milliarde Euro pro Jahr
Das mögliche Einsparvolumen durch eine komplette Abschaffung bezifferte Gassen auf knapp eine Milliarde Euro pro Jahr. Er bezog sich auf die sogenannten Satzungsleistungen, die über das allgemeine Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung hinausgehen und von Kasse zu Kasse unterschiedlich sind. Dazu zählen etwa die umstrittenen Behandlungsmethoden Homöopathie, Anthroposophie oder Phytotherapie.
Zudem zahlen viele Krankenkassen Zuschüsse zu Gesundheitskursen oder für den Kauf von Fitnesstrackern. Den Kassen wird immer wieder vorgeworfen, mit solchen Angeboten, deren medizinischer Nutzen oft angezweifelt wird, Geld der Solidargemeinschaft für Werbezwecke einzusetzen.
Massive Defizite bei Kassen - Debatte über Reformen
Über Reformen in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung wird derzeit kontrovers diskutiert. Hintergrund sind nicht zuletzt massive Defizite. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kündigte für den Sommer ein milliardenschweres Sparpaket an.
Parallel laufen Debatten um weitergehende Veränderungen bei Ausgaben und Einnahmen - darunter die Verbreiterung der Beitragsbasis sowie Leistungskürzungen.
Mehr Gesundheitsthemen
Eigenbeteiligung von Patienten:Kassenärzte-Chef fordert Gebühr bei Arztbesuchmit Video2:42
TK und DAK:Große Kassen heben Zusatzbeiträge 2026 anmit Video3:24
Public Health Index:Deutschland bei Gesundheitsvorsorge fast Schlusslichtvon Petra Ottomit Video2:34
Umstrittene IGeL-Leistungen:Individuelle Gesundheitsleistungen abwägenvon Karen Grassmit Video3:54