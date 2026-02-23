  3. Merkliste
Kassenärzte-Chef: Freiwillige Leistungen der Kassen abschaffen

|

Ob Homöopathie oder Zahnreinigung - die freiwilligen Leistungen der Kassen sind umstritten. "Nice-to-have-Leistungen" sollten abgeschafft werden, fordert Kassenärzte-Chef Gassen.

Krankenkassenkarte und Geld

Über Reformen in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung wird derzeit kontrovers diskutiert. Hintergrund sind nicht zuletzt massive Defizite. (Symbolbild)

Quelle: Imago

In der Debatte um Einsparungen im Gesundheitssystem hat Kassenärzte-Chef Andreas Gassen die komplette Abschaffung der häufig für Marketingzwecke genutzten freiwilligen Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen gefordert. Den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) sagte er:

Wenn nicht genug Geld für den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung da ist und gespart werden muss, sind Nice-to-have-Leistungen als Erstes zu streichen.

Andreas Gassen, Kassenärzte-Chef

Gesundheit

Die SPD will Kapital- und Mieteinkünfte für die Finanzierung von Pflege und Krankenkassen heranziehen, um Beiträge zu senken. Kritiker warnen vor noch mehr Bürokratie.

17.02.2026 | 2:37 min

"Es kann doch nicht sein, dass Kassen die Vergütung für Leistungen, die durch den Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossen worden sind, kürzen wollen und gleichzeitig hohe Summen für werbewirksame Dinge bezahlen", sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) mit Blick auf Forderungen der Kassen, die Honorare der Ärzte zu kappen.

Gassen: Einsparvolumen von einer Milliarde Euro pro Jahr

Das mögliche Einsparvolumen durch eine komplette Abschaffung bezifferte Gassen auf knapp eine Milliarde Euro pro Jahr. Er bezog sich auf die sogenannten Satzungsleistungen, die über das allgemeine Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung hinausgehen und von Kasse zu Kasse unterschiedlich sind. Dazu zählen etwa die umstrittenen Behandlungsmethoden Homöopathie, Anthroposophie oder Phytotherapie.

Individuelle Gesundheitsleistungen im Check

IGeL-Leistungen sind zusätzliche ärztliche Untersuchungen, die man in der Regel selbst zahlen muss. Welche Angebote sinnvoll sind - ein Überblick.

07.05.2025 | 2:54 min

Zudem zahlen viele Krankenkassen Zuschüsse zu Gesundheitskursen oder für den Kauf von Fitnesstrackern. Den Kassen wird immer wieder vorgeworfen, mit solchen Angeboten, deren medizinischer Nutzen oft angezweifelt wird, Geld der Solidargemeinschaft für Werbezwecke einzusetzen.

Beatmungspatientin im Rollstuhl

Trotz eindeutiger medizinischer Indikationen und ärztlicher Verordnungen verweigern gesetzliche Krankenkassen Versicherten immer wieder die Kostenübernahme von existenziellen Leistungen.

27.01.2026 | 9:43 min

Massive Defizite bei Kassen - Debatte über Reformen

Über Reformen in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung wird derzeit kontrovers diskutiert. Hintergrund sind nicht zuletzt massive Defizite. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kündigte für den Sommer ein milliardenschweres Sparpaket an.

Parallel laufen Debatten um weitergehende Veränderungen bei Ausgaben und Einnahmen - darunter die Verbreiterung der Beitragsbasis sowie Leistungskürzungen.

Symbolbild: Ein Hausarzt sitzt in einem Sprechzimmer seiner Hausarztpraxis an einem Schreibtisch neben einem Stethoskop und arbeitet am Computer.

Für Gesundheit gibt Deutschland mehr Geld aus als jedes andere europäische Land. Gesünder sind die Deutschen trotzdem nicht. In Sachen Prävention nämlich liegt Deutschland hinten.

04.12.2025 | 2:04 min
Quelle: AFP, dpa
Über das Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 23.02.2026 um 08:00 Uhr.

