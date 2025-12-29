Patientenschützer Schwartze gegen IGeL-Leistungen in Praxen

Kritik an Selbstzahler-Angeboten:Patientenschützer gegen "unnütze" IGeL-Leistungen in Praxen
Arztpraxen bieten immer mehr IGeL-Leistungen an. Der Patientenbeauftragte Schwartze hält viele Selbstzahler-Angebote für medizinisch fragwürdig und will Patienten besser schützen.
Gesetzlich Versicherte sollten nach dem Willen des Patientenbeauftragten künftig besser vor unnützen Selbstzahler-Leistungen beim Arzt geschützt werden. Auch auf mögliche Nachteile für gesetzlich Versicherte bei der Online-Terminvergabe wies der Bundesbeauftragte Stefan Schwartze (SPD) hin.
Bei den Arztangeboten zum Selbstzahlen handelt es sich um die sogenannten IGeL-Leistungen ("Individuelle Gesundheitsleistungen"). Krankenkassen betonen seit Jahren, dass diese Angebote in Praxen medizinisch oft fragwürdig seien. Patientinnen und Patienten hätten durch diese oft teuren Angebote vielfach keinen Mehrwert. Ärzte-Vertreterinnen und -Vertreter hingegen verteidigen die IGeL-Leistungen.
Patientenbeauftragter: Viele IGeL-Leistungen "unnütz"
"Aus meiner Sicht sollte man sie aus dem System wieder herausdrängen", sagte Schwartze dem Nachrichtenportal "web.de News".
Viele dieser Leistungen seien ganz einfach unnütz, so der SPD-Politiker. Der Markt damit werde trotzdem immer größer.
Schwartze fordert "vernünftige Information und Aufklärung"
Versicherte schilderten immer wieder Fälle, in denen das Buchen von IGeL-Leistungen die Voraussetzung für einen Arzttermin sei. Dies könne nicht sein. Ein großer Fortschritt wäre aus Sicht des Patientenbeauftragten zudem eine "vernünftige Information und Aufklärung" zu dem Thema.
Im April 2024 hatte Schwartze dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit Blick auf manche dieser Angebote sogar gesagt:
Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sagte damals, durch ihr massives IGeL-Angebot zögen manche Praxen die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in Misskredit.
Debatte um Nutzen von Ultraschall in der Krebsfrüherkennung
Wegen eines angeblich eklatanten Nutzen-Mangels waren damals etwa Ultraschall-Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung der Eierstöcke und der Gebärmutter in die Kritik geraten: Frauen würden ohne Not in Angst und Schrecken versetzt.
Die Verbraucherzentralen mahnten damals: "Da die Palette breitgefächert ist und sich ständig erweitert, haben Patientinnen und Patienten kaum eine Chance, den medizinischen Nutzen sowie Qualität und Preis der Angebote zu überprüfen und miteinander zu vergleichen." Deutschlands Kassenärzte erklärten aber: "IGeL-Leistungen sollten nicht generell verteufelt werden."
Schwartze fordert Regeln für Online-Terminvergabe
Strengere Regeln müssen aus Sicht des SPD-Politikers auch für Plattformen zur Buchung von Arztterminen gelten.
Die telefonische oder persönliche Terminvergabe müsse weiter möglich sein: "Es darf nicht nur einen digitalen Zugang geben."
