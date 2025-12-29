Kassenärzte-Chef fordert Patientengebühr bei Arztbesuch

"Drei oder vier Euro" pro Arztbesuch? Der Kassenärzte-Chef fordert eine Gebühr von Patienten. Auch die Krankenhausgesellschaft plädiert für eine höhere Eigenbeteiligung.

Kassenärzte und Kliniken wollen Patienten stärker zur Kasse bitten. (Symbolbild) Quelle: Imago

Die Kassenärzte in Deutschland schlagen die Einführung einer neuen Gebühr für Patienten bei jedem Arztbesuch vor. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sagte der "Bild"-Zeitung:

Statt einer Praxisgebühr könnte es künftig als Eigenbeteiligung bei Arztbesuchen eine Kontaktgebühr geben. „ Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)

"Sie könnte, wie zum Beispiel in Japan, bei drei oder vier Euro liegen und sollte von den Krankenkassen eingezogen werden", so Gassen. Auf diese Weise könne die Einnahmebasis der Kassen erhöht werden.

Gassen betonte, die Gebühr müsse "sozialverträglich gestaltet werden, damit niemand überfordert wird".

KBV-Chef fordert "digitalen Ärzte-Lotsen" für Patienten

Der KBV-Chef schlägt zugleich die Einführung eines "digitalen Ärzte-Lotsen" für Patienten vor, um die Zahl unnötiger Arztbesuche zu reduzieren und Kosten zu senken. Dieser Lotse solle Patienten beraten und Arztbesuche koordinieren. "Durch eine solche Koordination für Patienten könnten unnötige Doppel- und Dreifachbehandlungen verhindert werden", sagte Gassen.

Ein solcher Lotse könne bei entsprechender Finanzierung über die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, 116 117, etabliert werden.

Krankenhausgesellschaft für höhere Eigenbeteiligung

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sprach sich ebenfalls für eine höhere Eigenbeteiligung von Patienten aus. Der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß sagte der "Bild", die Zuzahlung bei Krankenhausaufenthalten sollte von zehn auf 20 Euro am Tag verdoppelt werden. "Das ist angemessen. Die Krankenkassen hätten dann zusätzlich 800 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr."

Er forderte zudem, dass Patienten künftig eine Gebühr von 30 bis 40 Euro zahlen sollen, wenn sie ohne vorherige telefonische Beratung das Notfallzentrum eines Krankenhauses aufsuchen. Eine solche Beratung ist in der geplanten Notfallreform vorgesehen.

