Champions League: Warum die Misere den Bayern sogar helfen könnte

Fürs Champions-League-Spiel gegen Bergamo muss Bayern-Trainer Kompany sein Team mal wieder umbauen. Womöglich halb so schlimm, die vielen Rochaden könnten für später nützlich sein.

Spieler wie Aleksandar Pavlovic können beim FC Bayern von den Rochaden im Kader profitieren. Quelle: firo Sportphoto | Marcel Engelbrecht

Ganz so turbulent wie im Jahr 1999 wird es wohl kaum zugehen, wenn der FC Bayern am Mittwoch Atalanta Bergamo, 21 Uhr (ausführlicher Bericht in der ZDF-Champions-League-Sendung ab 23 Uhr) zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League mit einem 6:1-Vorsprung empfängt. Vor 27 Jahren hatte sich der Feldspieler Michael Tarnat beim 2:1-Sieg in Frankfurt ins Tor gestellt und sogar eine Parade gezeigt, nachdem sich Torwart Oliver Kahn und sein Ersatz Bernd Dreher verletzt hatten.

Der FC Bayern kann für das Viertelfinale planen. Bei Atalanta Bergamo brannten die Münchner ein Feuerwerk ab und siegten 6:1. Davies, Musiala und Urbig verletzten sich. 11.03.2026 | 2:59 min

Bei den aktuellen Bayern dürfte Jonas Urbig nach seiner Gehirnerschütterung im Hinspiel wohl wieder im Tor stehen, kündigte Trainer Vincent Kompany am Dienstag an. Das 16 Jahre alte Talent Leonard Prescott wird demnach wie im Hinspiel auf der Bank sitzen.

Champions League am Mittwoch FC Barcelona - Newcastle United (1:1/18.45)

FC Liverpool - Galatasaray Istanbul (0:1/21.00)

Tottenham Hotspur - Atletico Madrid (2:5/21.00)

Bayern München - Atalanta Bergamo (6:1/21.00)



Die weiteren Termine: Viertelfinale 7./8. April und 14./15. April, Halbfinale 28./29. April und 5./6. Mai, Finale: 30. Mai in Budapest

Kimmich und Olise gesperrt

Wie Urbig trainiert auch Manuel Neuer nach seinem erneuten Faserriss wieder, die Nummer eins wird gegen Bergamo aber noch fehlen. Länger ausfallen werden die Nummer drei Sven Ulreich (Muskelbündelriss) und die Nummer vier Leon Klanac (Oberschenkel-Blessur).

Die jüngste Torwartmisere überdeckte, dass Kompany bei seinen Feldspielern derzeit ebenfalls zu ständigen Umbauten gezwungen ist. Joshua Kimmich und Michael Olise hatten sich in Bergamo jeweils eine Gelbsperre fürs Rückspiel eingehandelt.

Davies und Ito verletzt

Zudem stehen Alphonso Davies nach seiner Zerrung und Hiroki Ito wegen eines Faserrisses nicht zur Verfügung. Das gilt auch für Jamal Musiala. Erneut schmerzt sein linkes Sprunggelenk, das beim Wadenbeinbruch im vergangenen Sommer in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Der FC Bayern München hat sein Torwartproblem gegen Atalanta wohl gelöst. Im Kasten soll laut Trainer Vincent Kompany Jonas Urbig stehen, "wenn es so läuft wie es läuft". 17.03.2026 | 0:41 min

Keine Einsatzminuten sammeln können zudem die allesamt verletzten Talente Wisdom Mike, Cassiano Kiala und David Santos Daiber.

Kompany gibt sich "ziemlich entspannt"

Und die nächsten Ausfälle stehen schon fest: Und die nächsten Ausfälle stehen schon fest: Luis Díaz bleibt nach seiner gelb-roten Karte in Leverkusen für das Ligaspiel am Samstag gegen Union gesperrt, das DFB-Sportgericht wies den Einspruch des FC Bayern als "unbegründet" zurück.

Auch Jonathan Tah wird gegen die Berliner wegen einer Gelbsperre fehlen. Nicolas Jackson, der in Leverkusen Rot gesehen hatte, wurde für die kommenden beiden Ligaspiele gesperrt.

Schiedsrichter Christian Dingert hat im Topspiel viel zu tun. Zwei Treffer des FC Bayern zählen nicht, Jackson und Diaz fliegen vom Platz und Leverkusen nutzt die Überzahl nicht. 16.03.2026 | 12:02 min

Die vielen Ausfälle wirken ungünstig, könnten sich aber für die entscheidende Saisonphase im April und Mai als hilfreich erweisen. "Ich bin ziemlich entspannt", hatte Kompany zuletzt wegen der Absenzen gesagt. Er verwies auf "einige Jungs, die schon hoffen: Okay, jetzt habe ich meinen Moment."

Chance für Kim, Karl und Goretzka

Das gilt nun für Minjae Kim, Tom Bischof, Leon Goretzka, Lennart Karl oder Serge Gnabry. Zugleich können Konrad Laimer und Josip Stanisic ihren oft unterschätzten Wert besser zeigen, ebenso Kimmichs Vertreter Aleksandar Pavlovic.

Beim FC Bayern zeigt sich gerade, wie wertvoll ein Kader ist, mit dem Ausfälle ohne großen Qualitätsverlust aufgefangen werden können. Die gesamte Mannschaft könnte in den entscheidenden Saisonwochen davon profitieren, dass sich alle wichtig und gebraucht fühlen. Zugleich bekommen Vielspieler wie Kimmich, Olise und Tah eine erholsame Pause.

Auch Kane stand schon im Tor

Es gäbe also schlechtere Zeitpunkte für eine angespannte Personallage und die dadurch nötigen Rochaden. Und in der größten Not könnte auch Harry Kane im Tor aushelfen. Für Tottenham hatte der Stürmer 2014 beim 5:1 gegen Tripolis in den Schlussminuten schon einmal die Handschuhe übergezogen. Torwart Hugo Lloris hatte zuvor wegen einer Notbremse Rot gesehen, als alle Wechsel schon ausgeschöpft waren.

Den folgenden Freistoß konnte Kane jedoch nicht parieren. Ganz so talentiert wie Tarnat scheint er als Torwart nicht zu sein. Aber Kane ist ja auch Engländer.

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