Champions League: Bayern mit Teenie Leonard Prescott im Tor?

Beim FC Bayern könnte für einen 16-Jährigen die große Stunde schlagen. Weil derzeit mehrere Torhüter verletzt sind, darf Leonard Prescott auf einen Champions-League-Einsatz hoffen.

Nach Ausfällen: Wird ein Teenager bei Bayern im Tor stehen?

Sollte Jonas Urbig nicht fit werden, könnte er eine Chance im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo bekommen: Leonard Prescott. Quelle: Imago / DeFodi Images / Marco Steinbrenner

Wird ein 16-Jähriger im Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League gegen Atalanta Bergamo im Tor stehen? Leonard Prescott, Torhüter der U19, könnte nach den Verletzungen von Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich zu seinem Profidebüt kommen. Die eigentliche Nummer 4 der Profis, Leon Klanac (19), ist ebenfalls verletzt.

Außer dem 16 Jahre jungen Torhüter aus der U19 der Münchner wäre auch Jannis Bärtl (19) von den Bayern-Amateuren eine Option. Experten erwarten aber, dass Prescott den Vorzug erhält.

Neuer bis Ende März außer Gefecht

Neuer wird nach seinem nächsten Muskelfaserriss in der Wade laut Trainer Vincent Kompany erst im April und damit nach der Länderspielpause (bis 30. März) wieder zur Verfügung stehen. Auch Ulreich, der beim 1:1 am Samstag auswärts gegen Bayer Leverkusen bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz seit anderthalb Jahren eine starke Vorstellung gezeigt hatte, muss wegen eines Muskelbündelrisses pausieren.

Schiedsrichter Christian Dingert hat im Topspiel viel zu tun. Zwei Treffer des FC Bayern zählen nicht, Jackson und Diaz fliegen vom Platz und Leverkusen nutzt die Überzahl nicht. 16.03.2026 | 12:02 min

Dagegen besteht bei Urbig die Hoffnung, dass er für das Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr/ausführlicher Bericht in der ZDF-Champions-League-Sendung ab 23 Uhr) fit wird. Der 22-Jährige hatte beim 6:1 im Hinspiel vor einer Woche eine Gehirnerschütterung erlitten. Damit Urbig wieder spielen kann, muss er ein spezielles Programm durchlaufen.

Der FC Bayern kann für das Viertelfinale planen. Bei Atalanta Bergamo brannten die Münchner ein Feuerwerk ab und siegten 6:1. Davies, Musiala und Urbig verletzten sich. 11.03.2026 | 2:59 min

Die Belastung wird in einem mehrstufigen Programm gesteigert. Urbig muss jeweils symptomfrei sein. Am Ende entscheidet der Mannschaftsarzt.

Ich glaube, Jonas ist auf einem guten Weg, vielleicht kann Jonas am Mittwoch wieder spielen. „ Ulreich über Urbig vor der Diagnose der eigenen Verletzung

Prescott drei Zentimeter größer als Neuer

Ansonsten könnte der junge Leonard Prescott in der Münchner Arena den großen Auftritt haben. Der 1,96 Meter große Torhüter - drei Zentimeter größer als sein Vorbild Manuel Neuer - gilt als Riesentalent und war auch schon im Hinspiel im Kader. Auch im Spiel gegen Leverkusen saß der in den USA geborene Keeper auf der Münchner Bank.

Intern genießt er volle Rückendeckung. "Er ist technisch überragend", sagte U19-Trainer Peter Gaydarov im vergangenen Sommer:

Er könnte gefühlt im Feld mitspielen. „ U19-Trainer Gaydarov über Prescott

Die Crux mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz

Außerdem sei Prescott, der sechs Mal für die deutsche U17 auflief, "sehr mutig in seinen Aktionen" und "für sein Alter auf jeden Fall sehr weit".

Bei einem Einsatz von Prescott gäbe es allerdings aufgrund seines Alters einige Dinge zu beachten. Laut Jugendarbeitsschutzgesetz gilt grundsätzlich, dass Jugendliche unter 18 Jahren nur zwischen sechs und 20 Uhr beschäftigt werden.

Allerdings gibt es etwa für die Gastronomie, den Einzelhandel oder die Landwirtschaft Ausnahmen mit unterschiedlichen Zeiten. Und seit 2021 auch für den Profifußball. Demnach darf ein 16-Jähriger bei Abendspielen seine Tätigkeit bis 23 Uhr ausüben.

Schlimmstenfalls eine Ordnungswidrigkeit

Sollte ein Spiel deutlich über 23 Uhr hinausgehen, könnte das arbeitsrechtlich problematisch werden. Eine Verlängerung wird nach dem klaren Vorsprung aus dem Hinspiel jedoch nicht erwartet. Sportliche Folgen drohen ohnehin nicht. Theoretisch denkbar wäre allerdings eine Geldstrafe wegen einer Ordnungswidrigkeit.

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Quelle: dpa