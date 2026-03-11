Champions League: Real Madrid zerlegt Manchester City

Was für eine Machtdemonstration: Real Madrid schlägt Manchester City mit 3:0. Mann des Abends ist Dreierpacker Fede Valverde, dem ein sensationelles Tor gelingt.

Angeführt vom dreifachen Torschützen Federico Valverde hat Real Madrid die Tür zum Viertelfinale in der Champions League gegen Bayern München ganz weit aufgestoßen.

Der Rekordsieger gewann im einseitigen Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City 3:0 (3:0) und hat sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel nächste Woche in England erarbeitet.

Real zaubert auch ohne Mbappé und Bellingham

In Abwesenheit der Superstars Kylian Mbappé und Jude Bellingham war Valverde mit seinem Dreierpack (20., 27. und 42.) der Hauptdarsteller im Santiago Bernabeu. Vor allem sein dritter Treffer, bei dem der Kapitän den Ball zuerst über seinen Gegenspieler hob und dann volley abschloss, riss die Real-Fans von den Sitzen.

Das Duell gegen den deutschen Rekordmeister scheint für Real damit so gut wie fix. Am Dienstagabend hatten die Bayern furios 6:1 (3:0) bei Atalanta Bergamo gewonnen. Die Viertelfinals finden am 7./8. und 14./15. April statt.

